I giochi Xbox funzionano in streaming su iPhone e iPad

Per giocare ai vostri titoli preferiti per Xbox non dovete più stare davanti al televisore, perché grazie alla nuova versione dell’app per iPhone e iPad potete farlo direttamente in streaming anche dallo smartphone e dal tablet di Apple. È richiesto il Wi-Fi, quindi non potete giocarci in mobilità tramite connessione 4G o meglio ancora 5G con i nuovi iPhone 12 presto in arrivo: almeno per ora vi dovete accontentare di farlo da un’altra stanza di casa o in qualsiasi posto in cui sia disponibile una connessione Wi-Fi abbastanza veloce, ma è meglio che niente.

Anche perché con i giochi della PS4 si può già fare da un anno e mezzo e l’app che permette di farlo è persino pronta per funzionare con la PlayStation 5 nel momento in cui sarà disponibile, quindi il fatto che anche Microsoft abbia deciso di offrire questa possibilità con Xbox One e con la futura Xbox Series X/S non è neanche tanto una sorpresa.

Sebbene Microsoft stia ancora lavorando al supporto dei videogiochi xCloud in streaming per iOS, ha appena aggiornato l’app Xbox iOS con la sua nuova interfaccia, oltre alla possibilità di riprodurre in streaming i giochi Xbox da una console locale verso iPhone e iPad.

Dal momento che i giochi trasmessi in streaming all’interno della casa non infrangono le regole dell’App Store di Apple, è molto più facile farlo funzionare e permetterà agli appassionati di videogiochi di superare alcuni livelli quando si desidera giocare in una stanza che dispone di Wi-Fi, quando il televisore è occupato da altri e non si è vicini fisicamente alla propria Xbox One o la futura Xbox Series X / S.

Sony ha aggiunto la riproduzione remota su iOS per PS4 l’anno scorso e ha già aggiornato la sua app per funzionare con la PS5 una volta che sarà disponibile il mese prossimo. Per gli utenti di PC, l’app Steam Link di Valve ha portato la riproduzione remota nello stesso periodo.

L’app Xbox aggiornata è anche in grado di aiutare gli utenti a configurare facilmente una nuova console, una funzionalità che molti apprezzeranno probabilmente in poco meno di un mese. Un aggiornamento simile per Android è arrivato il mese scorso e su console Xbox One la scorsa settimana, quindi chiunque abbia il software più recente dovrebbe sincronizzare le cose immediatamente.