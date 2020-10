Tutti i colori degli iPhone 12 mostrati in foto

Quest’anno Apple introduce diversi nuovi colori per iPhone 12 e anche per iPhone 12 Pro. Finora abbiamo visto le nuove tinte esclusivamente da foto e video del marketing di Cupertino, con l’eccezione di due brevi video unboxing che mostrano iPhone 12 Pro grafite e anche iPhone 12 blu. Purtroppo si tratta di video molto brevi di scarsa qualità, ma ora è possibile osservare meglio i nuovi colori della gamma iPhone 12 grazie alla prima fotografia non ufficiale pubblicata in rete

Nel primo scatto sono visibili tutti i cinque colori degli iPhone 12: a partire da sinistra rosso (Product) RED, nero, blu, verde e bianco. Le tinte nero e bianco sono identiche a quelle dello scorso anno, invece le altre tre sono nuove. Sia nel video unboxing di iPhone 12 blu che in questa nuova fotografia la colorazione blu sembra piuttosto diversa da come è mostrata nel negozio Apple Store online, mentre le altre tinte sembrano corrispondere più da vicino.

Tra i materiali ufficiali di Apple e queste nuove foto, pubblicate dal leaker DuanRui, lo stesso che ha realizzato i primi video unboxing degli iPhone 12, sembrano corrispondere perfettamente anche i colori blu pacifico e grafite degli iPhone 12 Pro. Così a questo punto mancano all’appello solo la tinta argento e oro.

I primi due nuovi terminali di Apple iPhone 12 e iPhone 12 Pro entrambi da 6,1 pollici saranno disponibili a partire da venerdì 23 ottobre. Per gli altri due modelli, iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max invece i preordini inizieranno venerdì 6 novembre con disponibilità e consegne a partire da venerdì 13 novembre.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui. Al contrario di uno o due keynote che solitamente Apple organizza in autunno per il lancio delle sue novità, quest’anno con ogni probabilità ce ne sarà un terzo a novembre. Secondo le anticipazioni nel terzo evento Cupertino presenterà i primi Mac con processori Apple Silicon e altre novità ancora, tra cui molto probabilmente gli AirTag, in un evento che potrebbe svolgersi il 17 novembre.