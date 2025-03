I giovani preferiscono vetture elettriche secondo un sondaggio di Economist

Pubblicità

Nissan ha commissionato a Economist Impact un sondaggio a livello globale sulle future scelte di mobilità dei giovani abitanti delle città. I risultati, basati sulle risposte di 3.750 partecipanti in 15 città del mondo, rivelano la preferenza delle giovani generazioni per i veicoli elettrici.

Risultati principali dell’indagine

La maggioranza (57%) dei giovani residenti in città è disposta a modificare le abitudini di mobilità per ridurre le emissioni di carbonio. Chi vive nelle città emergenti considera le tematiche ambientali importanti per orientare le proprie scelte.

I veicoli elettrici risultano i preferiti, tanto che la percentuale di intervistati che possiede un EV è stimata in crescita, passando dal 23% di oggi al 35% nel prossimo decennio.

Nelle città emergenti, dove il problema dell’inquinamento è più sentito, l’entusiasmo per gli EV è maggiore, con il 44% che prevede di guidare veicoli elettrici nei prossimi cinque anni, rispetto al 31% delle città sviluppate.

I giovani cittadini mostrano un forte interesse per le innovazioni come l’accumulo di energia, i carburanti alternativi e il vehicle to everything (V-to-X), con più del 40% che farà scelte di mobilità influenzato da queste tecnologie.

Ritu Bhandari, Asia-Pacific Sustainability Lead, Economist Impact, ha dichiarato: “Questa ricerca esplora come i giovani immaginano il futuro della mobilità e come questo sarà plasmato dalle loro scelte. I risultati dell’indagine rivelano che per il successo della mobilità sostenibile è necessario il bilanciamento fra gli obiettivi ambientali e le esigenze dei clienti, come accessibilità e convenienza. Per questo, sono necessarie soluzioni flessibili e multimodali che integrino il trasporto pubblico, i veicoli elettrici e la mobilità condivisa in una rete connessa e accessibile a tutti.

I giovani preferiscono la mobilità 100% elettrica

L’ottimismo rimane alto tra gli intervistati, con più di un terzo (35%) che prevede di utilizzare un veicolo elettrico di proprietà entro un decennio, che rispetto al 23% di oggi corrisponde a un aumento di oltre il 50%. L’entusiasmo è più forte nelle città emergenti, con il 44% che prevede di guidare veicoli elettrici nei prossimi cinque anni, rispetto al 31% delle città sviluppate. I temi ambientali legati all’inquinamento e alla congestione del traffico, stanno stimolando un maggiore interesse per i veicoli elettrici in città come Shanghai, San Paolo e Città del Messico. Al momento, la diffusione degli EV è determinata in larga misura dalle prestazioni della batteria, dall’infrastruttura di ricarica e dai costi. Gli intervistati nelle città emergenti sono più attenti alle prestazioni della batteria, mentre per quelli nelle città sviluppate sono più importanti i costi dei veicoli elettrici, ancora decisamente più alti rispetto ai veicoli con motore termico.

L’entusiasmo per i veicoli elettrici va oltre la mobilità

Più del 40% degli intervistati è entusiasta delle nuove tecnologie dei veicoli elettrici e ne riconosce i vantaggi pratici. La metà degli intervistati è consapevole che gli EV possono sia alimentare dispositivi esterni sia immagazzinare energia prodotta da fonti rinnovabili e quindi si evolvono da semplice mezzo di trasporto a strumento per la gestione dell’energia. Questo aspetto è apprezzato in maggior misura da chi vive in città emergenti e che vede nel veicolo elettrico un mezzo d’uso, condivisione e trasporto di elettricità in caso di emergenze.

