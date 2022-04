Mac Studio, alcuni utenti lamentano un suono acuto dal sistema di raffreddamento

Alcuni utenti del Mac Studio lamentano la presenza di un fastidioso suono che sembra provenire dal sistema di raffreddamento interno (dalle ventole). Lo riferisce il sito Macrumors citando lamentele di diversi utenti; il problema sembra riguardare in particolare gli utenti che hanno scelto la variante M1 Max e non la Ultra che sfrutta un differente meccanismo di dissipazione del calore (dissipatore in alluminio su M1 Max, modulo termico in rame più grande su M1 Ultra).

Gli utenti che lamentano il problema del rumore fastidioso riferiscono di un suono ad alta frequenza; il classico rumore interno della ventola non è fastidioso, mentre lo è invece il segnale in questione. Alcuni utenti spiegano di avere portato la loro macchina in assistenza ma è stato loro riferito di non avere individuato anomalie; altri sono riusciti a ottenere la sostituzione della macchina.

L’inconveniente non è ad ogni modo lamentato da tutti e non è chiaro se potrà essere risolto mediante qualche aggiornamento software (regolando le impostazioni di risparmio energetico) o altro intervento da parte di Apple. Problematiche di questo tipo si verificano tipicamente quando le ventole si allentano, per elementi estranei (es. polvere) che causano rumorosità, per bug nel firmware della macchina che innestano l’azione della ventola, per via di applicazioni che consumano risorse della CPU in modo così elevato da causare un rapido riscaldamento del computer.