iPhone 14, i pannelli in vetro svelano come sarà il frontale

La sostituzione del notch con due fori nel display negli iPhone 14 Pro è anticipata da mesi ed ora risulta confermata anche dalle foto dei presunti pannelli di vetro che rivestiranno gli schermi di ogni modello della nuova gamma iPhone 14 in arrivo a settembre di quest’anno.

Non solo: sempre per i modelli iPhone 14 Pro i pannelli di vetro confermano anche una piccola modifica nella forma e nelle dimensioni dello schermo, più stretto e più allungato, oltre che cornici più sottili intorno al display rispetto ai rispettivi modelli della generazione attuale.

Le foto delle componenti sono state inizialmente pubblicate sul social cinese Weibo e poi segnalate da 9to5Mac. Anche se negli scorsi giorni e settimane sono apparsi diversi modelli e stampi degli iPhone 14 realizzati in metallo e anche in stampa 3D, questi mockup non funzionanti non permettono di osservare i dettagli della parte frontale.

Grazie ai pannelli di vetro abbiamo così la possibilità di osservare dettagli e modifiche per la prima volta in una componente effettivamente costruita. Anche se non abbiamo la certezza assoluta che si tratti di parti originali dei prossimi iPhone 14, questi pannelli di vetro corrispondono a tutto quanto emerso finora da più fonti, inclusi schemi tecnici e stampi.

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo – here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP — Saran (@SaranByte) April 28, 2022

Nei modelli iPhone 14 non Pro rimane invece la tradizionale tacca o notch. Nei modelli 14 Pro, come più volte già emerso, sarà sostituita con un foto ovale per le componenti Face ID affiancato da un foro circolare già piccolo per la fotocamera frontale.

Sempre in questi modelli, le cornici più sottili e la forma più stretta e allungata sembra porteranno a un leggero cambio delle proporzioni del display, che passerà dal formato 19,5:9 degli iPhone 13 Pro al formato 20:9 degli iPhone 14 Pro.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della serie iPhone 14 in arrivo a settembre di quest’anno è in questo approfondimento di macitynet.