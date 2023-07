I Mac al top nella classifica di PC Mag sui desktop per lavorare

Il sito statunitense PC Mag ha stilato la classifica dei “top desktop brand per lavoro” per il 2023 e Apple si è collocata al primo posto, in termini di affidabilità e supporto tecnico.

Altro marchio che si presenta nella vetta alta della classifica di PC Mag è Asus, brand mai apparso finora nel sondaggio stilato annualmente dal sito statunitense.

Tutti i Mac desktop, dal Mac mini al all-in-one iMac, sono macchine molto amate negli ambienti lavorativi e Apple ottiene punteggi elevati in termini di “facilità d’uso e affidabilità”. La Casa di Cupertino ha ottenuto punteggi alti anche per quanto riguarda il supporto e il servizio di riparazione.

Da sottolineare il calo di HP, che si piazza in fondo a ogni categoria (qui i dettagli), non esattamente un endorsement per il brand che vanta il secondo posto in termini di numero di utenti (tra quelli che hanno partecipato al sondaggio), dietro Dell.

Da diversi anni Apple è impegnata per far conoscere vantaggi e potenzialità dei Mac in ambito lavorativo, evidenziando i vantaggi dei chip Mx, la disponibilità di app come Microsoft 365, Google Workspace, SAP, Dropbox, Microsoft Outlook, Box, OmniPlan e molte altre, la sicurezza intrinseca di macOS, la facilità di gestione, distribuzione, e ovviamente anche la possibilità di lavorare ancora più facilmente con altri dispositivi Apple come iPad e iPhone (copiando e incolla da uno all’altro, sincronizzando le modifiche dappertutto e continuando le call sul dispositivo che è più comodo per l’utente).