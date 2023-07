Ufficiali le Beats Studio Pro, Airpods Max all’angolo

Come da programma, le nuove cuffie Beats Studio Pro sono appena arrivate: si comprano a partire da oggi 19 luglio sul sito ufficiale e da domani sull’Apple Store, con poche sorprese per chi aveva già letto le anticipazioni che avevamo pubblicato a fine giugno. Le fughe di notizie infatti sono ampiamente confermate dal comunicato stampa che Beats ha pubblicato in questi minuti, dove è possibile snocciolare una ad una tutte le novità di queste cuffie che si presentano come un concorrente serissimo e molto accreditato delle Airpods Max (qui la nostra recensione).

Le tecnologie

Grazie ad una corposa rivisitazione dei componenti interni, in larga parte nuovi, sono superiori alle Beats Studio 3 praticamente in tutto: il punto forte di queste cuffie Over Ear sono i nuovi driver da 40 mm che promettono distorsioni quasi a zero anche a volume massimo, un miglioramento che sulla carta viene indicato da un +80%.

Ottima anche la vestibilità, offerta da cuscinetti in pelle UltraPlush senza cuciture e cursori in metallo, ma a farla da padrone come sempre sono le tecnologie, con la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) e la Modalità Trasparenza entrambe Adattive, nel senso che i microfoni – che l’azienda dice di aver potenziato per il targeting vocale – non soltanto filtrano attivamente i rumori migliorando le telefonate del 27%, ma monitorano costantemente il rumore ambientale in modo da rendere entrambe le modalità ancora più potenti ed efficaci.

Nelel Beats Studio Pro c’è poi l’Audio Spaziale con il tracciamento dinamico della testa che si può personalizzare perfezionando l’ascolto facendosi misurare le orecchie dall’iPhone, e il Dolby Atmos per ascoltare musica, film e voci in altissima qualità.

L’autonomia dichiarata è di 40 ore, che scende a 24 ore se si attiva l’ANC o la Trasparenza, e se sembrano poche c’è comunque la tecnologia Fast Fuel per guadagnare 4 ore di ascolto con appena 10 minuti di ricarica. E oltre alla connessione jack audio da 3,5 millimetri c’è poi quella USB-C che promette Audio Loseless.

Tre profili

E proprio riguardo alla connessione audio via USB-C che distingue le Beats Studio Pro, va fatto notare che l’utente può in tal caso attivare uno dei tre profili in modo da perfezionare l’ascolto in base al contesto.

con il profilo Signature si va a bilanciare le cuffie dal punto di vista tonale in modo da ottenere un’equalizzazione che va bene un po’ per tutti i generi con Entertainment invece si affina l’ascolto per film e giochi col profilo Conversation invece si potenzia l’audio per telefonate e podcast

Specialità Apple e Android

Chi usa le Beats Studio Pro con un dispositivo Apple avrà a disposizione il classico accoppiamento facilitato, l’accesso all’assistente vocale con l’Hey Siri, il rintracciamento delle cuffie con l’app Trova il mio in caso di smarrimento e gli aggiornamenti via OTA.

Coi dispositivi Android invece le tecnologie in campo in questa prima versione del firmware garantiscono l’accoppiamento rapido con Google Fast Pair, lo switch audio rapido tra dispositivi Android, Chromebook e altri compatibili con Android 8.0 e successivi (serve Google Play Services abilitato), rintracciamento con l’app Trova il mio oltre a personalizzazione e aggiornamenti tramite app Beats.

Contro le Airpods Max

In attesa di provare le Beats Studio Pro , si può già identificare il suo più prossimo concorrente. Non sono, o almeno non solo, cuffie di altri marchi ma anche le Airpods Max che trovano in casa un difficilissimo concorrente.

Il nuovo prodotto di Beats offre tutto quello che offre quello di Apple a cui aggiunge, da specifiche, un processore più recente, una superiore autonomia, peso inferiore, una custodia degna di questo nome e la ricarica con porta USB-C.

Mancano di base lo switch automatico tra dispositivi e Beats non fa cenno alla pausa automatica della musica quando le si toglie. Difficile che qualcuno, mettendo sulla bilancia vantaggi e svantaggi, possa attribuire un maggiore valore di 230 euro alle Airpos Max rispetto alle Beats Studio Pro. Molto più probabile che Apple o presenti un nuovo modello di Airpods Max o ne abbassi il prezzo.

Dove comprare e quanto costano

Il lancio delle Beats Studio Pro come dicevamo è avvenuto oggi 19 luglio in Stati Uniti, Canada, Francia e Germania. Il prezzo è di 349,99 $ e si possono comprare su Apple Store in quattro varianti di colore: Black, Navy, Sandstone e Deep Brown.

In Italia

Per quanto riguarda il nostro paese non c’è ancora una data di lancio ma non dovrebbero tardare molto in quanto sono già elencate sull’Apple Store italiano (qui). Il prezzo indicato è di 399,95 €.

Altro da Beats

Ricordiamo che Beats ha rilasciato di recente gli auricolari Beats Studio Buds+, presentati il 17 maggio e disponibili dal 16 giugno scorso. Il design in linea generale resta lo stesso della versione base, ma questa edizione Plus è disponibile anche nella preannunciata versione trasparente simile agli auricolari Nothing Ear (2), oltre che in Nero e Oro oppure in Bianco Avorio. Tutti i dettagli a questo indirizzo.