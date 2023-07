Vision Pro, disponibile beta di PolySpatial, tool Unity per sviluppare giochi

PolySpatial, strumento di Unity dedicato allo sviluppo su piattaforma visionOS (il sistema operativo del visore Vision Pro) è disponibile in versione beta. Si tratta di un tool che consente agli sviluppatori di creare ed effettuare il porting di “esperienze 3D” e giochi per il visore Apple.

Il sito TechCrunch riferisce che il tool PolySpatial è stato annunciato in concomitanza della presentazione del Vision Pro alla WWDC di giugno e consente a chi ha già familiarità con lo sviluppo di applicazioni che si appoggiano allo Unity Engine, di sfruttare flussi di lavoro già noti.

Marc Whitten, presidente di Unity Create, sottolinea che vi sono ancora sfide da affrontare nella creazione di app per un dispositivo che offre” un cambio di paradigma in ambito for computing” ma sottolinea allo stesso tempo l’importanza di fornire agli sviluppatori strumenti con i quali hanno già familiarità.

“Sappiamo che c’è un enorme comunità di sviluppatori che ha creato incredibili esperienze 3D usando i tool di authoring di Unity, e siamo ora entusiasti per la possibilità offerta loro di creare app per Apple Vision Pro”, ha dichiarato Mike Rockwell, Vice Presidente di Apple responsabile Vision Products Group. “App e giochi basati su Unity possono essere eseguiti nativamente su Apple Vision Pro, sfruttando funzionalità all’avanguardia di VisionOS, come il pass-through a bassa latenza e il rendering ad alta risoluzione”.

PolySpatial sarà lo strumento che probabilmente molti sviluppatori sfrutteranno per il porting di titoli essitenti sulla piattaforma della Mela. Uno dei questi titoli sarà ad esempio “What the Golf?”, un gioco finanziato con il crowdfunding, offerto su Apple Arcade e altre piattaforme, titolo per il quale lo sviluppatore ha fatto sapere di avere iniziato il porting usando PolySpatial.

“Il supporto multi-piattaforma di Unity e la completa disponibilità di strumenti di sviluppo, ci ha permesso di fare leva sull’esistente conoscenza di Unity, ridefinire i contenuti dei nostri giochi e creare una divertente esperienza da proporre su Apple Vision Pro”, ha riferito Peter Bruun, CEO DI Triiband.

Unity non ha ancora riferito quando arriverà la versione definitiva di PolySpatial ma gli sviluppatori iscritti al loro programma beta, hanno già da oggi accesso ai vari strumenti dedicati.

Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro si parte da qui.