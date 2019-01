Scegliere i migliori giochi iPhone per rilassarsi non è fatto semplice e decine di migliaia di titoli rendono la scelta ancora più complicata ma macitynet è qui per aiutarvi nella scelta delle app per divertirvi anche al termine delle vacanze e nei giorni che rimangono per l’inizio di attività e scuole di vario grado.

La lista dei giochi che seguono non ha la presunzione di elencare i migliori giochi in assoluto presenti in App Store. Del resto sarebbe davvero impossibile, considerando la piena soggettività dell’argomento trattato. In ogni caso, si tratta di giochi semplici e veloci da giocare, ma che al tempo stesso possono impegnarvi in sessioni brevi, medie o lunghe, a seconda del tempo che avete da occupare con lo smartphone alla mano. Iniziamo.

Super Mario Run

Non poteva mancare il nostro baffuto idraulico in questa particolare lista. Si tratta del runner game targato Nintendo, in cui l’utente prenderà i panni di Super Mario nel tentativo di fargli attraversare il regno dei funghi, raccogliendo monetine e saltando in testa ai nemici, cercando di raggiungere la bandierina di fine livello sani e salvi. Il gioco propone anche una modalità editor in cui personalizzare il proprio Regno e abbellirlo con tutti gli sbloccabili ottenuti durante l’avventura. Super Mario Run si scarica gratis da qui, ma necessità di un acquisto da 9,99 euro per poter proseguire oltre il terzo livello.

Mini Metro Geniale davvero, e minimale quanto basta per attirare le simpatie di tutti. In Mini Metro scopo di gioco è quello di costruire un sistema ferroviario funzionante, nella specie quello della metropolitana di numerose città reali. Giocare a Mini Metro è molto facile, dato che è sufficiente effettuare slide a schermo per posizionare le varie linee colorate. Quello che cattura l’attenzione di Mini Metro, sin dall’inizio, è l’aspetto grafico, minimale in tutto. Sembra quasi di guardare una cartina della metro, con uno sfondo beige, che va pian piano a colorarsi grazie alle linee da posizionare, gialle, blu e rosse. Mini Metro è disponibile su App Store come app universale per iPhone e iPad a 4,99 euro.

Sonic Runner Adventures

Simile per concezione a Super Mario Run, anche nel titolo SEGA lo scopo di gioco è quello di guidare la mascotte, il porcospino blu, per livelli ricchi di insidie e nemici da abbattere, oltre che di collezionabili da agguantare. Si gioca in modo davvero semplice e intuitivo, con semplici tap a schermo: il gioco è davvero veloce e carico di adrenalina, quella che Sonic ha sempre regalato anche su tutti i platform rilasciari su Mega Drive.

Con questo gioco Gameloft porta in vita 20 anni di storia della mascotte, con mondi inesplorati e nuove abilità. Sonic Runners Adventures, peraltro, non è un gioco freemium in cui ci sono fastidiose pubblicità o elementi da sbloccare a pagamento: si paga una sola volta. Si acquista direttamente a questo indirizzo al prezzo di 3,49 euro.

Alto’s Odyssey

Successore di Alto’s Adventures, il rilassante ed evocativo runner endless game, è sicuramente tra i giochi da mettere nella propria valigia virtuale. Il titolo mette il giocatore nei panni di un rider, che con il suo snowboard dovrà attraversare panorami mozzafiato. Il nuovo titolo beneficia anche di una Modalità Zen, in cui completare il gioco con una colonna sonora serena e rilassante, senza nessun obiettivo, nessuna moneta e nessun potenziamento.

Il gioco è compatibile con iPhone, iPad e Apple TV, e dopo l’acquisto non saranno presenti pubblicità e nemmeno acquisti in-app. Alto’s Odyssey è disponibile direttamente a questo indirizzo al prezzo di 5,49 euro.

Limbo

Semplicemente un capolavoro. Rilasciato parecchi anni fa in App Store, si tratta di un platform game in cui attraversare un Limbo. Tanti gli enigmi ambientali da risolvere, tutti ben strutturati, in cui ingegnare la mente. Non è particolarmente longevo, si supera tutto d’un fiato nel giro di poche ore, ma è un’esperienza da provare assolutamente. I colori scuri di gioco non si adattano all’estate, ma state pur certi che vi terrò con gli occhi incollati allo schermo.

Costa 4,49 euro e si acquista direttamente da qui.

hocus.

Si tratta di un rompicapo basato sulla prospettiva e sulle illusioni, che spinge il giocatore a guidare un piccolo quadratino su labirinti intricati, risolvendo puzzle ambientali in modo molto simile a quanto avviene con Monument Valley. Non vi lascerà da soli in vacanza, grazie ad una longevità notevole: Hocus mette a disposizione oltre 85 labirinti da attraversare, naturalmente di difficoltà crescente.

Si scarica direttamente da questo indirizzo a 49 centesimi come applicazione universale per iPhone e iPad.

Monument Valley 2

Dopo un primo episodio che ha conquistato i cuori di tutti i giocatori mobili, Monument Valley 2 ha fatto apparizione nel corso dell’anno appena trascorso. Si tratta del seguito del gioco ambientato in un mondo surreale ispirato alle distorsioni di Escher (qui la nostra recensione) che ha vinto l’Apple Game of the Year 2014 e che in soli due anni ha incassato 14 milioni di dollari. Le meccaniche di gioco sono immutate rispetto al predecessore, così come la grafica ispirata ancora a un eclettico connubio di stili architettonici, movimenti artistici e influenze individuali convertiti in meravigliose strutture geometriche. Monument Valley 2 è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad e costa 5,49 euro.

Rayman Fiesta Run

In grado di competere con Super Mario Run, sia per grafica, che per profondità di gioco, si tratta di uno dei migliori runner presenti in App Store. Salta, corri, schiva ed abbatti nemici, in una frenetica corsa verso la meta. Spumeggiante in fatto di colori, con disegni a mano che fanno del reparto grafico una vera gioia per gli occhi. E’ il runner perfetto per l’estate, da giocare sotto l’ombrellone. Costa 3,49 euro e si acquista direttamente da qui.

Clash Royale

E’ il gioco del momento: combattimenti uno contro uno, o due contro due, in arene piene zeppe di unità: cavalieri, moschettieri, orde di sgherri, draghi volanti e chi più ne ha, più ne metta. Chiunque abbia a disposizione una connessione dati non potrà che portarsi il gioco in vacanza: con le guerre tra clan è necessario essere quotidianamente attivi per portare la propria squadra alla vittoria.

Clash Royale è gratis e si scarica direttamente da questo indirizzo.

Horizon Chase – World Tour

Se amate i giochi di corse Horizon Chase è adrenalina allo stato puro. Un arcade in piena regola, davvero come pochi, in cui sterzare e derapare a velocità supersoniche per tagliare per primi il traguardo. Una grafica super colorata rende il gioco incredibilmente valido, restituendo quella sensazione che solo i vecchi cabinati arcade da bar sanno dare. Si scarica gratis direttamente a questo indirizzo.

Layton’s Mystery Journey

Tra i giochi che gli amanti dei puzzle game non possono davvero evitare. La saga Layton trova in questo Layton’s Mystery Journey un’avventura perfetta, che ben si adatta ad iPhone e iPad e che non rinuncia a nessuna caratteristica presente sugli episodi precedenti disponibili su Nintendo DS e 3DS. Nei panni di una coraggiosa detective, e dei suoi amici, si dovrà venire a capo di numerosi casi, risolvendo complicati enigmi che spaziano dai giochi di logica alla matematica, e chi più ne ha più ne metta. L’avventura completa, davvero longeva, costa solo 17,99 euro.

Nano Golf

Caratterizzato da una grafica vecchia scuola, a base di pixel, come del resto il 99% dei prodotti Nitrome, Nano Golf: Puzzle Putting mette il giocatore alla prova con oltre 70 buche, dove affrontare numerosi ostacoli sparsi per il Green. Si tratta di un puzzle game vestito da gioco di golf, in cui imbucare la pallina con pochi slide a schermo. Mini Golf mette l’utente di fronte a un mix di ostacoli che rendono il titolo ancor più arcade e frenetico. Non si seguono le comuni regole del golf, ma in ogni stage si dovrà mettere la palla in buca entro un numero di mosse predefinite.

E’ gratis e si scarica direttamente da questo indirizzo.

cmplt

Un puzzle game che non ha eguali in tutto l’App Store, che si adatta perfettamente all’estate, e che offre sessioni mordi e fuggi. Avviato il gioco si verrà immediatamente immersi nell’azione. Già nelle prime fasi si comprende quanto sia semplice giocare: l’utente dovrà cliccare a schermo per riempire i pixel mancanti nei vari disegni che vengono prospettati. In tutto cmplt propone ben 125 differenti puzzle, naturalmente di difficoltà crescente, in grado di impegnare la mante, ma rilassare allo stesso tempo.

E’ gratis e si acquista da qui.

FRAMED 2

Gli amanti dei fumetti e dei puzzle game non potranno che portare in vacanza FRAMED 2. Si tratta di un’avventura grafica a scorrimento automatico, in cui l’utente ha il compito di cambiare l’ordine delle vignette. In questo modo si potrà aiutare il personaggio a fuggire da un determinato quadro, a non imbattersi nei nemici, ad evitare determinate trappole e giungere a destinazione. La grafica di gioco stilizzata, ma ricca di animazioni completa un vero e proprio capolavoro. E’ disponibile in App Store, come applicazione universale per iPhone e iPad, direttamente a questo indirizzo, al prezzo di 5,49 euro.

Lara Croft GO

Square Enix ha annunciato di non voler più produrre giochi appartenenti all’universo GO. E’ davvero un peccato, ma per chi non avesse giocato i precedenti titoli, consigliamo di iniziare da LaraCroft GO. Il gioco trasforma la serie adventure in un gioco da tavolo, con un mix di platform e action, in cui non mancano enigmi ambientali da risolvere. Sarà necessario spostare la protagonista sulla scacchiera di gioco, una casella per volta, facendo attenzione agli oggetti che si muovono sulla scena: ad ogni azione, corrisponderà una loro reazione. Lara Croft GO non contiene acquisti in-app: l’intero gioco è disponibile per l’acquisto a 2,29 euro per iPhone, iPad e anche per dispositivi Android.

Pixelgrams

Un puzzle a tutti gli effetti, che piacerà a grandi e piccini. In Pixelgrams l’utente dovrà ricomporre una miriade di puzzle, ma al posto dei classici tasselli avrà a che fare con tasselli pixellati. Un titolo particolarmente longevo, che vi impegnerà quando siete sdraiati al solo sul vostro lettino da spiaggia. E’ gratis e si scarica da qui.

Bean Dreams

Un platform game in piena regola, se non fosse per il fagiolo protagonista dell’avventura. In ogni caso, si tratta di un gioco di piattaforme bidimensionale a scorrimento orizzontale, dove raggiungere il traguardo collezionando tutti gli oggetti a schermo. Costa 3,49 euro e si scarica direttamente da qui.

Love You To Bits

Un platform con elementi puzzle commovente, che narra la storia di un robottino che fa di tutto per recuperare la sua dolce metà. Diversi i quadri da affrontare, tutti caratterizzati da una miriade di enigmi ambientali da risolvere. Non solo si dovrà raggiungere l’uscita di fine livello, ma si potranno anche collezionare oggetti nascosti, che rendono l’avventura ancor più longeva e rigiocabile di quanto non sia normalmente. La grafica disegnata a mano rende il prodotto una vera e propria perla rara all’interno del panorama App Store.

Tende e Alberi

In Tende e Alberi il giocatore affrontare diverse griglie, inizialmente di 5×5, ma che andranno pian piano ad ingrandirsi con il progredire dei livelli. Lo scopo è quello di piazzare le tende in ogni casella, rispettando naturalmente le indicazioni date dalla CPU. Anzitutto, per ogni riga e colonna sarà indicato il numero massimo di tende da poter piazzare; inoltre, non potranno esservi tende adiacenti, né sulle caselle verticali, né su quelle orizzontali o trasversali. Tende e Alberi è disponibile gratis in App Store per iPhone e iPad come applicazione universale. Si scarica direttamente da qui

Piante contro Zombie

Vogliamo riesumare questo titolo: tra i primi giochi in App Store a diventare virali, è un Tower Defense atipico. Il giocatore dovrà schierare in campo il proprio esercito di piante, per far fronte all’avanza di Zombie che vuole assaltare il giardino. Se non lo avete mai giocato l’acquisto è assolutamente consigliato. Se lo avete giocato, magari anni addietro, è arrivato il momento di riprenderlo in mano. E’ gratis e si scarica direttamente da qui.