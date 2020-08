Google semplifica la creazione di app su Chromebook

Google sta rendendo le cose un po’ più facili per quanti desiderassero creare Web app, o app Android o Linux utilizzando un Chromebook. Il team di Chrome OS ha svelato ChromeOS.dev, un hub che include risorse tecniche e tutorial, esempi di codice di app popolari e annunci di prodotti. Google suggerisce che sarà utile per gli sviluppatori esperti e per coloro che hanno appena iniziato.

L’hub mette a disposizione gli strumenti principali di cui gli sviluppatori avranno bisogno per creare app Android utilizzando un Chromebook supportato. Ad esempio, godrà di un emulatore che consente agli sviluppatori di testare le loro app su qualsiasi versione o dispositivo Android, anche se non hanno accesso all’hardware. Potranno testare e distribuire app direttamente sul proprio Chromebook senza dover passare alla modalità sviluppatore.

ChromeOS.dev ha anche terminali Linux personalizzabili, che hanno schede e scorciatoie integrate, insieme a sfondi, cornici, caratteri e colori regolabili. Google ha aggiunto il supporto completo delle app Linux ai Chromebook già nel 2018.

Gli sviluppatori di Google, Chrome OS e la comunità più ampia offriranno consigli sulla creazione di app e approfondiranno alcune sfide delle loro creazione. Qui si troveranno anche le linee guida per il layout e l’esperienza utente, con suggerimenti sui componenti dell’interfaccia utente e sulla navigazione. Il progetto stesso sarà un’app Web progressiva a cui poter accedere offline. ChromeOS.dev rimarrà, in piena filosofia Android, un progetto open source.

Sembra essere una risorsa utile per coloro che hanno appena iniziato lo sviluppo, rendendo i Chromebook un’opzione più praticabile per creare app per una varietà di piattaforme. ChromeOS.dev è ora disponibile in inglese e spagnolo. Il supporto per altre lingue è in arrivo a breve.

Ricordiamo che nei mesi scorsi i Chromebook sono tornati disponibili in Italia. E’ disponibile il sito ufficiale completamente in italiano all’interno del quale è possibile anche verificare i prezzi dei modelli in vendita.