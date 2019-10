TCL lancia tre serie di TV 4K con Mini LED, Android TV, audio ONKYO e TCL AI-IN

Presentati ad IFA 2019, TCL annuncia adesso le date per il lancio delle tre nuove serie di TV 4K per il mercato europeo, che fanno leva su caratteristiche importanti, come le tecnologie Mini LED, Android TV, audio ONKYO e TCL AI-IN. Ecco i diversi modelli presto disponibili e la data di lancio.

Serie X10

Anzitutto la Serie X10, nuovo top di gamma di TCL, primo modello del brand a integrare la tecnologia Mini LED e Android TV, nonché uno dei più sottili TV Direct LED al mondo. Peraltro, le linee presentate integrano la nuova piattaforma TCL “AI-IN”, ossia una combinazione di hardware e software che permette all’utente di interagire vocalmente con i dispositivi smart presenti in casa e di elevare le performance audio e video del TV.

Al fianco della serie X10, presentate anche la serie X81, 4K QLED, che vanta un design ultrasottile su vetro temperato indistruttibile. Ultima, ma non per importanza, la Serie EC78, ultra slim 4K HDR PRO. Particolare interessante è che tutte le tre nuove serie integreranno una soundbar Onkyo integrata e saranno basate su sistema operativo Android TV.

In particolare combina tecnologia Direct Mini LED backlight, Quantum Dot, 4K HDR Premium con Dolby Vision e HDR10+ per offrire contrasti precisi e una migliore gamma di colori possibile.

La tecnologia Mini LED offre maggiore precisione nei contrasti e nei dettagli, con la qualità delle immagini e le performance HDR. Offre oltre 15,000 LED ultra-slim divisi in 768 zone e, grazie alla tecnologia Quantum Dot, volume di colore al 100% e luminosità di 1500 nits, che su un pannello nativo in 100Hz garantisce una qualità fluida delle scene in rapido movimento.

Come anticipato, gode della soundbar Onkyo 2.2 integrata e supporta la tecnologia Dolby Atmos.

TCL Serie X10 sarà disponibile in Italia nel modello da 65 pollici, a partire da fine Novembre.

Serie X81

La Serie X81 combina design ultrasottile e vetro temperato con una qualità delle immagini in 4K HDR Premium basate su tecnologia Quantum Dot. Supporta Dolby Vision, HDR10+, si basa su sistema operativo Android TV con Google Assistant integrato e controllo vocale hands-free, come del resto le altre serie presentate. A completare l’esperienza audio è il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e la soundbar Onkyo 2.1 integrata.

La Serie X81 di TCL sarà disponibile in Italia nei modelli da 55 e 65 pollici, a partire da fine ottobre.

Serie EC78

La Serie EC78 combina un design ultra sottile in alluminio e una qualità delle immagini in 4K HDR Pro con Wide Color Gamut, Dolby Vision, HDR10+. Può contare, inoltre, sul sistema operativo Android TV con Google Assistant integrato.

A livello audio vanta quattro altoparlanti frontali nella soundbar Onkyo integrata e non manca naturalmente il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, l’esperienza audio è ancora più immersiva.

La Serie EC78 è caratterizzata da un design elegante in alluminio ed è dotata di un piede centrale che permette di posizionare il TV su qualsiasi superficie.

TCL Serie EC78 è disponibile in Italia a partire da inizio Novembre nei modelli da 55 pollici, ad un prezzo suggerito al pubblico di 699 Euro, e da ad un prezzo suggerito al pubblico di 999 Euro. I Prodotti saranno disponibili anche su Amazon.