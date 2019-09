I pad SNES per Nintendo Switch sono arrivati

Quando si parla di Nintendo vecchia scuola e innovazione si uniscono. Il colosso è noto, infatti, per continuare a puntare sui vecchi titoli del passato, a volte rimasterizzati per le nuove console, altre volte proposti come classici tradizionali. E’ per questo, allora, che i vecchi pad delle storiche console potrebbero avere un senso su Switch. Eccovi accontentati: Nintendo ha le vendite per i pad SNES compatibili con l’ultima console Switch.

Come facilmente intuibile, anche ad una prima vista, i nuovi pad sono ispirati alla vecchia scuola, e l’estetica è quella di un gamepad retrò per Super Nintendo. Costano 29,90 dollari e si possono ordinare sul sito ufficiale, anche se facilmente andranno esauriti in pochissimo tempo, tanto che almeno inizialmente sarà difficile accaparrarsene uno. Le spedizioni dei primi fortunati utenti, comunque, inizieranno il 18 settembre.

Come accaduto con i precedenti pad NES, per acquistarlo, gli utenti dovranno essere membri del servizio Switch Online, anche perché è solo così che potranno utilizzalo. Inoltre, si ha un limite di quattro pad per account.

Il design offre certamente la sensazione di deja vu, voluta dal produttore, anche per restituire quell’effetto nostalgia che piacerà ai più. Si tratta di una piccola modernizzazione del classico controller color pastello del vecchio SNES, che propone stavolta connessione wireless e ricarica USB-C. Ovviamente, lo scopo del pad è quello di permettere all’utente di godere al meglio delle vecchie glorie del passato,così da ricreare fedelmente l’esperienza SNES anche sulla nuova Switch di Nintendo.

