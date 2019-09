Apple Watch 5 già in sconto (nel carrello) su Amazon

Anche gli Apple Watch 5 sono in sconto su Amazon. Per ora la promozione non è particolarmente evidente e no tocca tutti i modelli, ma il fatto che anche il più nuovo degli smartwatch Apple sia già in offerta è notevole.

Al momento la promozione (che viene applicata con sconto nel carrello, quindi non subito visibile) riguarda i seguenti modelli

Ricordiamo che Apple Watch 5 si differenzia da Apple Watch 4, oggi uscito di produzione (ma ancora in vendita su Amazon) per lo schermo sempre acceso e la presenza della bussola. Molti i vantaggi rispetto ad Apple Watch 3 e Apple Watch Cellular tra cui elettrocardiogramma, schermo più grande, audio più potente, corona aptica.