I brand top della comunicazione visiva si ritrovano a Padova l’8 ottobre per COLOR.IT

Saranno presentate le soluzioni tecnologiche di brand come Apple, Wacom, Adobe, Fuji, EIZO, Enfocus, QNAP, Canon, LaCie, Xerox-BiancoDigitale, DJI accompagnate da software dedicati a questo settore di mercato.

In abbinata alle stazioni Apple di ultima generazione vi saranno molti dispositivi di ultima generazione come la fotocamera FUJIFILM GFX 100, il modello di punta del sistema di fotocamere digitali mirrorless GFX, Il monitor di Eizo CG 319X a 4K per il color grading e l’editing di immagini e filmati HDR.

I potenti e veloci sistemi di archiviazione Nas della QNAP e lo Storage di LaCie, le stampanti inkjet di Canon per il Proofing, oltre ai nuovi strumenti di DJI per le riprese fotografiche on the go; gimbal, osmo, oltre ai droni di ultima generazione.

Per il mondo più tradizionale della stampa digitale e tipografica verranno presentati software per il repurposing, la linearizzazione delle curve di stampa, e la soluzione Enfocus per automatizzare le molte operazioni ripetitive del lavoro di prestampa.

Non mancheranno soluzioni Rip per il grande formato, oltre ad una stampante digitale Xerox C60 modificata in modo che possa stampare bianco e colori metallici su carta nera, scura o colorata, per la nobilitazione della stampa tradizionale o per effetti grafici particolari con colori speciali o fluorescenti.

La giornata sarà accompagnata da sessioni di approfondimento delle tecnologie tenute da esperti del settore:

Gestione e correzione del colore: dallo sviluppo alla stampa

Marco Olivotto, Color Correction & Retouch Expert, EIZO Ambassador

Repurposing: adeguare la struttura dei file al processo di stampa

Fabio Santoro, BDM Arti Grafiche REKORDATA

Foto e Video: colore e calibrazione

Alessandro Bernardi, Adobe Certified Expert per Photoshop

Una occasione unica per “toccare con mano” soluzioni e tecnologie e confrontarsi con esperti del settore. L’ingresso all’evento COLOR.IT di Padova è libero, ma è gradita la registrazione.