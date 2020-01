I pieghevoli sono delicati, un video spiega come prendersi cura di Motorola RAZR

In USA è già in preordine e, in vista dell’arrivo nei negozi e ai primi utenti tra pochi giorni, Motorola pubblica un video in cui spiega come prendersi cura del nuovo smartphone pieghevole Motorola RAZR: alcuni consigli e dettagli del filmato confermano che i terminali pieghevoli sono delicati e probabilmente continueranno a esserlo ancora per qualche tempo, forse anche per la prossima generazione in arrivo quest’anno.

Il filmato precisa che il terminale è idrorepellente, ma consiglia di asciugarlo con un panno asciutto nel caso si bagnasse. Il particolare che forse dà più da pensare è che, dopo aver mostrato una scena ravvicinata dell’apertura del telefono con il piegamento dello schermo una scritta in basso precisa «Lo schermo è fatto per piegarsi, bozzi e protuberanze sono normali».

Questo anche se il costruttore al lancio ha insistito molto sul meccanismo sofisticato ideato per assicurare che il display pieghevole rimanga sempre in tensione, sia a telefono aperto che chiuso, per evitare l’ingresso di detriti e sporcizia. Si tratta di un dettaglio fondamentale per l’affidabilità del terminale nel tempo perché detriti e sporcizia in ingresso sotto al display possono danneggiarlo nel tempo. Ricordiamo che anche per questo particolare Samsung ha posticipato di mesi il lancio di Galaxy Fold, successivamente pubblicando un video simile con istruzioni e consigli su come utilizzarlo.

Il filmato che spiega come prendersi cura di Motorola RAZR prosegue indicando che lo schermo è munito di uno strato di protezione, in ogni caso bisogna evitare il contatto con oggetti appuntiti. Infine si precisa di evitare l’uso di pellicole di protezione e di assicurarsi di chiudere il terminale prima di riporlo in tasca o nella borsetta. In definiva una serie di precisazioni, consigli e avvertenze che confermano che i telefoni pieghevoli sono delicati e per il momento rimangono tali, indipendentemente da modello e costruttore.

Si tratta di una caratteristica comune legata alle novità della tecnologia degli schermi pieghevoli che richiedono uno strato esterno flessibile e pieghevole per ora realizzato in materiali plastici. Questo potrebbe cambiare con le prossime evoluzioni nei materiali impiegati, soprattutto in attesa di un rivestimento esterno realizzato in vetro speciale flessibile.

