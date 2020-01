I preordini Motorola RAZR pronti al via in USA, attesa per l’Italia

I preordini Motorola RAZR iniziano il 26 gennaio in USA: l’annuncio arriva dal costruttore dopo aver presentato lo smartphone nel mese di novembre dello scorso anno, posticipando però l’arrivo a causa di una richiesta superiore alle aspettative nel mese di dicembre 2019.

Con l’annuncio dei preordini Motorola RAZR in USA arriva anche la data di disponibilità nei negozi, sempre e solamente in USA a partire dal 6 febbraio. Il terminale atteso da anni rievoca la leggendaria serie di telefonini RAZR, vero e proprio status symbol dell’era della telefonia mobile prima della rivoluzione di iPhone e Android, si potrà preordinare e acquistare esclusivamente presso Verizon, Walmart e anche nel negozio online Motorola USA.

A differenza dei due primi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, Motorola Razr adotta un approccio completamente diverso, in linea con la storica filosofia di questo dispositivo.

Da chiuso infatti è molto piccolo e con ingombri ridottissimi: molte funzioni, incluse chiamate, gestione delle impostazioni, fotografie e altro ancora si possono gestire senza nemmeno dover aprire il terminale grazie al piccolo schermo frontale. Viceversa quando si apre si ha a disposizione uno schermo pOLED flessibile da 6,2” in formato cinematografico con rapporto di 21:9.

Purtroppo con l’annuncio dei preordini Motorola RAZR in USA il costruttore (Motorola fa parte del gruppo Lenovo) non indica ancora la disponibilità per gli altri paesi «Siamo entusiasti di condividere che, in Nord America, Motorola razr sarà disponibile in prevendita il 26 gennaio esclusivamente su Verizon, Walmart e motorola.com; e nei negozi a partire dal 6 febbraio. Le date per altri mercati saranno annunciate localmente».

Ricordiamo che in USA il terminale costa 1.500 dollari, mentre il prezzo già annunciato per l’Italia è di 1.599 euro. Tutto quello che c’è da sapere su Motorola RAZR, incluse specifiche teniche, caratteristiche e foto ufficiali è in questo articolo.

