I prezzi iPhone 12 svelati cinque mesi prima del lancio

Sembra incredibile per Apple ma, nonostante l’adozione di schermi OLED e tecnologia 5G su tutti i modelli, i prezzi iPhone 12 anticipati in queste ore in rete, se confermati, risulterebbero in linea con quelli attuali, anzi: gli utenti che acquisteranno il nuovo modello base spenderebbero addirittura meno dell’attuale iPhone 11, al momento il terminale meno costoso della fascia top di Cupertino.

Secondo la nuova anticipazione i prezzi iPhone 12 5G di quest’anno partiranno da solamente 649 dollari, questo per il modello più piccolo da 5,4” con doppia fotocamera. Il sostituito dell’attuale iPhone 11 atteso sempre con schermo da 6,1” ma OLED invece che LCD sembra sarà invece proposto a 749 dollari, contro gli attuali 699 dollari richiesti per iPhone 11. L’incremento di 50 dollari è poca cosa tenendo conto dello schermo migliore e della connettività 5G, due caratteristiche condivise dall’intera gamma, come conferma anche questa ultima anticipazione, in linea con quanto emerso numerose volte nei report precedenti.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

Infime rimangono i prezzi iPhone 12 per i due modelli top, quelli che andranno a sostituire rispettivamente iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: in questo caso prezzo e posizionamento sono previsti identici a quelli attuali. L’erede di iPhone 11 Pro con schermo OLED da 6,1” e tripla fotocamera più sensore LiDAR sembra sarà proposto a 999 dollari in USA, stesso prezzo di iPhone 11 Pro. Ugualmente l’erede di iPhone 11 Pro Max che sfoggerà uno schermo OLED da ben 6,7” partirà da 1.099 dollari, come avviene ora per iPhone 11 Pro Max con schermo da 6,5”.

Il listino prezzi iPhone 12 5G di quest’anno conferma l’arrivo di quattro modelli e di tutte le altre specifiche indicate più volte negli scorsi mesi, quindi tutti OLED e tutti 5G: il leaker Jon Posser che ha previsto correttamente la data di arrivo di iPhone SE 2020, precisa che il listino prezzi arriva dalla stessa fonte che gli ha permesso di anticipare l’arrivo dell’iPhone più economico quindi a suo parere è attendibile.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPhone SE 2020 è riassunto qui, invece per tutto quanto emerso finora sui nuovi iPhone 12 5G attesi quest’anno rimandiamo a questo articolo. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito, invece per tutti gli articoli sull’universo Android si parte da qui.