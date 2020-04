Samsung centra il primo trimestre 2020 ma prevede cali per Covid-19

Possiamo farci un’idea dei risultati Apple che saranno presentati giovedì 30 aprile osservando le trimestrali di Microsoft, Facebook e ora anche quelli di Samsung che per il primo trimestre 2020 risultano in linea con le previsioni, anche se il colosso sud coreano avverte che nel trimestre in corso e per il resto dell’anno le conseguenze di Covid-19 si faranno sentire.

Il fatturato di 45,4 miliardi di dollari segna un aumento del 5,6%, anche il profitto operativo di 5,3 miliardi di dollari segna un aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In diminuzione invece i profitti netti di 4 miliardi di dollari, in calo del 3,2%. Ma anche se Samsung raggiunge previsioni e obiettivi nel primo trimestre 2020, aumentano le incertezze a causa di coronavirus.

La multinazionale dei Galaxy prevede un calo nella domanda di smartphone da parte degli utenti che, nonostante la fine dei lockdown completi, si prevede proseguiranno con abitudini di lavoro e tempo libero da casa e online, anche per i mesi a venire. Samsung prevede che venderà meno chip e schermi per smartphone e anche meno televisori, anche se parte della domanda per le componenti sarà sostenuta dai chip di memoria per computer e server che si prevede saranno stabili.

Sempre per quanto riguarda gli smartphone, la multinazionale non esclude che se impatti e limitazioni causati da Covidic-19 si protrarranno, gli operatori di telefonia potrebbero decidere di posticipare gli investimenti nelle tecnologie 5G. Un timore, come riporta CNN, che vale su scala globale ma soprattutto per la Cina, il principale mercato smartphone al mondo.

Secondo Samsung i consumatori non faranno la corsa per acquistare nuovi terminali 5G anche perché per il momento non ci sono app e utilizzi innovativi per questa tecnologia, per la copertura limitata delle reti di nuova generazione e anche perché probabilmente gli operatori non offriranno contributi per l’acquisto di terminali 5G. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina.

Per tutti gli articoli che parlano di coronavirus e sull’impatto su Apple e sul mondo della tecnologia si parte da questa pagina. Ricordiamo che i risultati trimestrali di Apple saranno annunciati giovedì 30 aprile alle ore 14 a Cupertino, in Italia alle 11 di sera. Tutti i dettagli dei risultati Apple e gli approfondimenti saranno pubblicati nella pagina principale di Macitynet, oltre che in quelle dedicate a Mercato e Finanza.