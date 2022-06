Quest’anno sono in arrivo tre Apple Watch

Tre nuovi Apple Watch sono nel mirino di Apple nel corso del 2022. Lo dice Mark Gurman, giornalista solitamente molto bene informato, nella sua newsletter PowerOn nel contesto della quale mette nero su bianco alcune novità sulla nuova versione dello smart watch della Mela.

L’anticipazione più importante riguarda il numero degli Apple Watch che per la prima volta saranno tre. Avremo il classico e prevedibile Apple Watch 8, un rinnovato Apple Watch SE e infine anche un Apple Watch “rugged” pensato per situazioni in cui la solidità e la resistenza ad elementi atmosferici o urti diventa fondamentale.

Dell’Apple Watch 8 Gurman dice poco. Non sappiamo ad esempio se avrà la stessa forma di quello attuale o se sarà quadrato come si era pensato dovesse essere quello dello scorso anno. Questo design si suppone potrebbe apparire nella versione 2022 di Apple Watch ma al proposito Gurman soprassiede. Il giornalista si sofferma invece sul SIP, la componente integrata che è alla base di tutte le funzioni di Apple Watch.

S8, dice Gurman, arriverà a prendere il posto di S7 che è dentro all’Apple Watch di oggi ma i benefici saranno apparentemente pochi dal punto di vista delle prestazioni. Il processore avrà le stesse specifiche di quello di quest’anno che a sua volta ha le stesse specifiche di quello del 2020 anche se potrebbero esserci novità in fatto di gestione dei consumi.

Gurman spiega infatti che il nuovo Apple Watch 8 sarebbe compatibile con una modalità basso consumo cui aveva fatto cenno qualche settimana fa e potrebbe essere integrata nella nuova versione di WatchOs. Di questa tecnologia non si è parlato durante la WWDC come si pensava perché sarebbe una esclusiva degli Apple Watch edizione 2022; grazie ad essa gli Apple Watch potrebbero funzionare in modalità riserva di energia facendo funzionare alcune applicazioni. Oggi, lo ricordiamo, in “Riserva” l’Apple Watch mostra solo l’ora.

Oltre all’Apple Watch 8, Apple rilascerà anche due altri modelli quest’autunno: un Apple Watch SE e un Apple Watch Rugged, di cui si è già detto in passato.

Apple Watch SE 2022 continuerebbe ad avere le dimensioni attuali, quindi 40mm e 44mm senza passare allo schermo da 41 e 45mm di Apple Watch 7 o Apple Watch 8. In compenso avrebbe il nuovo S8 che darebbe un buon vantaggio in fatto di prestazioni (e funzioni) rispetto all’attuale S5.

Dell’Apple Watch per sport estremi, Gurman non dice nulla, ma in passato il giornalista aveva descritto questa versione come un dispositivo personale vicino per target ai G-Shock di Casio, quindi un Apple Watch con maggiore robustezza grazie a qualche specifico rivestimento e accorgimento che lo renderà più resistente ad eventuali danni in ambienti estremi rispetto alla attuale lineup che ha casse in alluminio, titanio e acciaio inossidabile.

Infine all’abbandono dell’Apple Watch 3 farebbe seguito la collocazione nella stessa fascia di prezzo entry level, l’Apple Watch SE edizione 2020. Questo per mantenere un prodotto posizionato aggressivamente sul piano dei costi.