L’AI chiude le porte del lavoro ai neolaureati dell’informatica

Di Mauro Notarianni
L’intelligenza artificiale sta spazzando via i ruoli entry-level nell’IT - macitynet.it

L’IA sta rendendo superflue molte mansioni-base nel mondo IT. A sottolinearlo è la pubblicazione no profit Rest of The World citando tra le persone interpellate uno studente indiano di una scuola di ingegneria di alto rango secondo il quale tra i suoi 400 compagni di studi meno del 25% avrebbe ricevuto offerte di lavoro e che si avverte un “senso di panico” nel campus.

Gli studenti delle facoltà di ingegneria in India, Cina, Dubai e Kenia sono di fronte a una “jobpocalypse“, una grave crisi lavorativa a causa dell’intelligenza artificiale, neologismo che condensa l’’ansia collettiva per l’impatto dell’AI sul mondo del lavoro, tecnologia che rende superflui molti ruoli entry-level.

Compiti un tempo assegnati a neolaureati, ad esempio in debugging, il testing e la creazione di routine di manutenzione del software, sono sempre più automatizzati. Negli ultimi tre anni il numero di neolaureati assunti globalmente dalle big tech è diminuito di oltre il 50% secondo un report di SignalFire, società di venture capital con sede a San Francisco. Le assunzioni sono leggermente cresciute nel 2024 ma solo il 7% di queste ha riguardato neolaureati. Fino al 37% dei manager riferisce che preferisce usare l’AI anziché assumere un collaboratore della Generazione Z.

Secondo un report della società di consulenza EY diffuso lo scorso mese le società indiane di servizi informatici hanno ridotto i ruoli base del 20%-25% a causa dell’automazione e dell’AI. Nel 2024 nelle piattaforme dedicate al lavoro quali LinkedIn, Indeed e Eures è stato notato un calo del 35% nelle posizioni junior riguardanti il settore tecnologico nei principali paesi dell’UE.

chiude famosa intelligenza artificiale

L’impatto dell’AI sui ruoli entry-level è reale

“Cinque anni addietro era in corso una guerra per accaparrarsi programmatori e sviluppatori. Vi era la volontà di assumere e il 90% dei reclutamenti riguardava ruoli tecnici standard, o posizioni relative all’uso di prodotti tecnologici già pronti, anziché lo sviluppo in-house, spiega Vahid Haghzare, direttore di Silicon Valley Associates Recruitment, agenzia di intermediazione IT di Dubai. Dopo l’ascesa dell’AI, a suo dire questo tipo di reclutamenti sono calati drasticamente. “Penso che non siano neanche il 5%. Sono quasi completamente svaniti”. E ancora: “L’attuale sistema, con gli studenti che si impegnano dai tre ai cinque anni per studiare informatica e poi cercano un lavoro, non è più sostenibile”. “Gli studenti stanno finendo in un vicolo cieco, e non sanno come uscirne fuori”.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di Macitynet.

