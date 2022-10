iCloud approda su Windows 11, in arrivo Apple TV e Music

I membri del programma Windows Insider possono sfogliare le foto su iCloud tramite l’app Foto di Windows: da oggi questa funzione è infatti disponibile in versione beta consentendo ad una ristretta cerchia di utenti di provarla a fondo in modo da ridurre al minimo bug e problemi per il rilascio pubblico previsto per i prossimi mesi.

Da tempo gli utenti Windows possono scaricare una copia delle foto presenti su iCloud usando l’app omonima, che sostanzialmente simula una sorta di libreria all’interno della sezione Esplora file del sistema operativo, ma con questa integrazione nell’app Foto tuttavia si può godere di una migliore esperienza d’uso, più vicina se vogliamo a quella che gli utenti Apple possono apprezzare accedendo ad iCloud tramite l’app Foto del Mac.

La novità ancora più interessante è che entro il prossimo anno dal Microsoft Store si potranno scaricare le app desktop di Apple TV e Apple Music per i PC Windows, che prossimamente si potranno scaricare in anteprima beta. Al momento i programmi televisivi di Apple sono accessibili tramite browser passando per il sito tv.apple.com che, per chi lo ha provato, è abbastanza terribile; per la musica in streaming invece c’è il portale music.apple.com oppure l’orripilante iTunes per Windows.

Queste alternative piuttosto scadenti saranno quindi presto sostituite da applicazioni native che dovrebbero offrire agli utenti Windows un’esperienza d’uso molto più piacevole quando si godranno i contenuti originali di Apple Music e Apple TV+ attraverso i loro computer desktop e portatili.

Ma anche per Apple è un bel traguardo perché si va a perfezionare l’espansione dei suoi servizi su più piattoforme, tanto più che in questa fase della sua storia l’azienda sta dimostrando di voler dare maggiore priorità alle entrate degli abbonamenti piuttosto che alle vendite di hardware.

Soprattutto per quanto riguarda Apple TV, una più ampia disponibilità è fondamentale in quanto Apple sta concludendo accordi sportivi di ampia portata, come quello per lo streaming in esclusiva della Major League Soccer a partire dalla stagione 2023: in dirittura d’arrivo ci sarebbero anche i diritti per lo streaming delle partite domenicali della NFL.

Tra le altre recenti novità di Microsoft ed Apple c’è l’approdo dell’app Apple Music su Xbox.