IFTTT Pro, arriva l’opzione a pagamento per creare azioni più complesse a 10 dollari al mese

IFTTT è da tempo la piattaforma di riferimento quando si parla di automazioni e concatenazione di azioni. Del resto si tratta di un’app che si basa sul motto “if this, than that” , quindi “se accade questo, allora (fai) quello”. Oggi la piattaforma annuncia IFTTT Pro, che per 10 dollari al mese consentirà di svolgere azioni più complesse. Ovviamente, resterà operativa la piattaforma gratuita per chi volesse.

Ad oggi IFTTT ha consentito a molti utenti di concatenare azioni per rendere ancor più smart l’utilizzo dello smartphone, ma al tempo stesso anche la gestione delle periferiche in casa, come Roomba o luci intelligenti, e molto altro ancora.

Da oggi, con IFTTT Pro è possibile creare, ad esempio, un’applet che, “la sera interroga sia Google Calendar che Slack prima di accendere le luci Philips Hue e riprodurre la playlist Spotify serale”.

Sebbene si tratti di un servizio utile, IFTTT sta apportando un cambiamento grande e potenzialmente controverso. Addebiterà 9,99 dollari al mese a chi volesse aderire al programma Pro, per la creazione di applet illimitati. Ovviamente il piano regolare e gratuito rimarrà attivo, ma adesso limiterà gli utenti a creare solo tre applet.

IFTTT promette che utilizzerà il ricavato per continuare a migliorare la piattaforma Pro. Per rendere questa transizione un po’ più semplice, gli abbonati Pro possono scegliere di pagare meno per tutto il primo anno: chi eseguirà l’abbonamento Pro entro il 7 ottobre potrà scegliere se pagare mensilmente 3,99, 5,99 o 9,99 dollari al mese. Sì, avete capito bene.

Così ha presentato la novità Linden Tibbets, fondatore e CEO di IFTTT:

Abbiamo preso questa decisione per allineare meglio la nostra roadmap del prodotto Pro con le esigenze dei nostri creatori di applet più attivi

