Microsoft vuole Bing come motore di ricerca di default in Firefox

Microsoft vorrebbe spingere Mozilla a proporre Bing come motore di ricerca di default in Firefox

Il sito Android Police fa notare che il contratto tra Mozilla e Google scadrà quest’anno e a questo punto Mozilla potrebbe rinnovarlo oppure proporre di default un diverso motore di ricerca.

Microsoft ovviamente spera nell’adozione di Bing ma non è detto che questa mossa sia effettivamente utile per l’azienda di Redmond, con gli utenti che potrebbero continuare a preferire Google, come a suo tempo si è visto con Yahoo negli USA, dove ad alcuni utenti – per un determinato periodo di tempo – è stato proposto Yahoo come motore di ricerca di default.

Microsoft evidentemente la ritiene una mossa utile, ma dovrebbe guardare anche su altri versanti, ad esempio in Casa Apple: con Safari presente su Mac, iPhone e iPad, e con il contratto tra Apple e Google anche questo in scadenza, una mossa strategica per Microsoft – scrive sempre AndroidPolice – potrebbe essere convincere Cupertino a proporre Bing come motore di ricerca di default, spingendo l’ondata delle innovazioni possibili dall’AI nelle ricerche, con risposte più ricche e visive che potrebbero aiutare le persone a trovare più facilmente le informazioni e nuove funzioni per offrire la ricerca visiva permettendo di caricare immagini e cercare contenuti correlati sul web.

Apple attualmente permette di cambiare il motore per le ricerche sul web scegliendo nelle preferenze tra Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo e Ecosia; quello proposto di default è Google, con ovvi vantaggi per Big G (la maggior parte delle persone non modifica le impostazioni predefinite).