Ikea Leptiter è il nuovo faretto da incasso Zigbee compatibile Homekit, Alexa e Assistente Google

Se vi serve un faretto da incasso e vi serve pure smart date un’occhiata al nuovo faretto IKEA Leptiter appena uscito nel nuovo catalogo Ikea e già presente nei negozi italiani: si aggiunge alle tante novità smart dell’estate del marchio svedese di cui vi abbiamo parlato in questa pagina.

Si tratta di un farettto dal diametro di 10 cm con trasformatore che prevede anche un modulo Zigbee e quindi la gestione domotica all’interno del programma Tradfri che include luci, lampade, prese comandate, sensori e controlli remoti.

Grazie al gateway il faretto può essere gestito all’interno di sistemi domotici con Alexa, Assistente Google e Homekit ed essere comandato a voce o dal vostro telefono.

Potete comandarlo anche direttamente con un Hub Alexa Echo Plus o Echo Show da 10″ o con un gateway Homey.

E’ possibile scegliere oltre all’intensità luminosa anche la gradazione del bianco: una luce più calda per un bagno rilassante e una più fredda e intensa per lavorare. La temperatura di colore può variare tra 2200 Kelvin (luce calda), 2700 Kelvin (bianco caldo) e 4000 Kelvin (bianco freddo).

Qui sotto la galleria con le immagini ravvicinate di Letpiter e l’installazione dimostrativa in negozio.

E’ possibile usare il telecomando TRÅDFRI (venduto a parte) per far funzionare fino a 10 fonti luminose a LED contemporaneamente: accenderle, spegnerle, regolarne l’intensità luminosa e passare da una luce calda a una luce fredda in 3 fasi.

La Fonte luminosa a LED è integrata e ha una durata di circa 25.000 ore, che corrisponde a circa 20 anni se la lampada viene usata per 3 ore al giorno.

La potenza è di 9 W, il flusso luminoso è di 600 Lumen e Il Fascio luminoso è di 100° con l’Indice di resa cromatica (IRC)di 90.

Necessita di un foro da 10 cm ed una profondità di 8 cm per il montaggio mentre il diametro esterno è di 12 cm; non è necessaria una scatola di protezione contro il calore. Il faretto è testato e approvato per il bagno: ha infatti la certificazione IP44

Il prezzo al pubblico è di soli 20 Euro e, come detto, lo trovate in tutti punti vendita Ikea Italiani.