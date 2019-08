OnePlus 7T nei render sfoggia notch e tripla fotocamera

La presentazione del nuovo OnePlus 7T è sempre più vicina: per l’erede di OnePlus 7 il lancio internazionale è atteso il 15 di ottobre ma tutti attendono il lancio in anteprima in India per giovedì 26 settembre.

Negli attuali OnePlus 7 Pro il notch è stato sostituito con una fotocamera frontale a scomparsa e meccanismo a scorrimento, soluzione che lascia completamente libero lo schermo, ma che non tutti potrebbero gradire, soprattutto per le preoccupazioni su possibili guasti e rotture con l’uso nel tempo.

Forse per questa ragione il costruttore sembra tornare sui propri passi, reinserendo un piccolo notch a goccia, come mostrato nei render OnePlus 7T ultra dettagliati apparsi in rete nelle scorse ore.

Nel piccolo foto centrale in alto nel display è ospitata una sola fotocamera frontale. Il cambiamento più consistente si trova invece sul retro dove la doppia fotocamera precedente è sostituita da una tripla fotocamera. Gli obiettivi però non sono più disposti in senso verticale come nei modelli precedenti ma in orizzontale. I tre obiettivi sono in linea all’interno di una protuberanza circolare, mentre il flash LED è posizionato sotto la fotocamera centrale.

Nel precedente OnePlus 7 la doppia fotocamera era composta da un sensore Sony da 48 megapixel affiancato da un sensore di profondità da 5 MP, così al momento non è chiaro se nel prossimo OnePlus 7T la terza fotocamera sarà grandangolare oppure telefoto.

Per lo schermo è atteso un pannello AMOLED Full HD+ con diagonale di circa 6,5”. All’interno invece potrebbe arrivare il processore Qualcomm Snapdragon 855+ accompagnato fino a un massimo di 8 GB di RAM e fino a 256GB di spazio di archiviazione.

Anche se i render provengono da una fonte attendibile, OnLeaks in collaborazione con Pricebaba, è sempre consigliabile accoglierli con cautela: alla presentazione manca ancora un mese. Prima dell’arrivo di OnePlus 7T Apple dovrebbe presentare i nuovi iPhone 2019: secondo previsioni e indizi il keynote potrebbe svolgersi il 10 settembre.