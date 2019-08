IKEA e domotica: le novità estate 2019 tra luci, prese, tende e sensori

IKEA ha da poco ampliato il catalogo prodotti della serie Smart – che comprende anche la gamma Symfonisk – con nuovi kit, lampade, controller e due tende wireless di cui avevamo già dato un’anticipazione nel mese di giugno.

Basta sfogliare le pagine del sito ufficiale per notare, opportunamente contrassegnati dall’etichetta arancio, tutte le novità di questa estate 2019 per quanto concerne i dispositivi controllabili via wireless del produttore svedese.

Vi ricordiamo che quasi tutti i dispositivi Smart Ikea sono compatibili con lo standard Zigbee e possono essere quindi gestibili direttamente dal proprio gateway Tradfri (e attraverso questo su Homekit) oppure collegati direttamente ad un Gateway Amazon Echo con Alexa come Echo Plus ed Echo Show da 10″ che hanno a bordo un Hub Zigbee.

Alcuni dei prodotti IKEA che vi mostriamo in questo elenco sono unici nel loro ambito e oltre ad un prezzo molto interessante non hanno concorrenza per alcune caratteristiche.

Luci e Prese comandate

Nella categoria Illuminazione Smart di nuovo c’è la lampadina TRÅDFRI di tipo LED con attacco E27 e luminosità pari a 1.000 lumen di categoria energetica A+ venduta singolarmente per 15 euro, in kit con il telecomando per il controllo remoto senza smartphone al prezzo di 20 euro oppure nel pacchetto comprensivo di due lampadine, telecomando e gateway per 69 euro.

Dello stesso marchio è stata inoltre introdotta la presa wireless a 15 euro venduta singolarmente oppure insieme al telecomando per 19,95 euro, il sensore di movimento wireless a 10 euro oppure la lampadina LED da 600 lumen con attacco E14 a 20 euro.

La stessa è proposta anche in kit con le altre due lampadine TRÅDFRI E27, gateway e telecomando al prezzo di 75 euro.

Le nuove lampadine fanno luce come una ad incandescenza da 75 W ma consumando circa l’85% in meno e hanno una vita di 25.000 ore, durando perciò 20 volte di più. Con il telecomando è possibile controllarne fino a 10 insieme regolando intensità luminosa, temperatura colore (da 2700K a 4000K), accensione e spegnimento, mentre con il gateway si possono creare diversi gruppi di lampadine e controllarle simultaneamente.

Ecco tutte le nuove lampade, prese, sensori e kit di Ikea per il 2019 in una galleria completa.

Tende

Come dicevamo di nuovo ci sono anche due tende: il modello KADRILJ rappresenta il modello classico mentre la tenda FYRTUR è di tipo oscurante. Entrambe sono grigie e di tipo a rullo, con controllo senza fili ed alimentate da batterie sostituibili. Di seguito in elenco misure e prezzi per ciascun modello:

KADRILJ

60×195 cm = 99 €

80 x 195 cm = 109 €

100×195 cm = 119 €

120×195 cm = 129 €

140 x 195 cm = 139 €

FYRTUR

60×195 cm = 119 €

80 x 195 cm = 129 €

100×195 cm = 139 €

120×195 cm = 149 €

140 x 195 cm = 159 €

Aggiungendo il gateway TRÅDFRI e l’app IKEA Home Smart è possibile impostare le tende wireless in modo che si alzino e si abbassino con un timer, purché il ripetitore di segnale (incluso nella confezione) sia collegato a una presa elettrica entro 10 metri dalla tenda a rullo.

Inoltre queste tende non si possono tagliare, sono prive di corde (per una maggiore sicurezza dei bambini, dice l’azienda) e arrivano già associate a telecomando e ripetitore. Chiaramente si possono controllare tramite Amazon Alexa e Apple HomeKit.