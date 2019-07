Il 5G di TIM in 120 città italiane entro il 2021

TIM ha annunciato la progressiva accensione della nuova tecnologia 5G nelle principali città e nei distretti industriali, sia attraverso iniziative di alfabetizzazione digitale che dopo l’estate saranno avviate su tutto il territorio nazionale.

Si parte da Roma, Torino e Napoli (presso il Villaggio delle Universiadi) dove TIM ha già acceso il 5G e reso disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende, per arrivare entro quest’anno in altre 6 città – Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari – 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

Entro il 2021 saranno 120 le città coperte, 200 le destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 i progetti specifici per le grandi imprese, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps con una copertura complessiva pari a circa il 22% della popolazione. Potranno beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access).

“Il 5G”, spiega TIM “porterà ad una trasformazione fino ad oggi inimmaginabile della rete fissa e mobile, con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell’Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e affidabilità”.

L’azienda evidenzia non solo un’evoluzione relativa agli standard tecnologici, ma una vera rivoluzione che aprirà la strada a una nuova generazione di servizi necessari allo sviluppo digitale del Paese, promettebdo di migliorare la qualità della vita quotidiana di clienti, cittadini e imprese in diversi settori.

TIM ha già lanciato le prime offerte commerciali per la clientela consumer e business, siglando partnership con Samsung, Xiaomi e Oppo. Dal sito dell’operatore (o nei negozi) è possibile acquistare Samsung Galaxy S10 5G e lo smartphone Xiaomi Mix3 5G e a breve sarà disponibile l’Oppo Reno 5G.

Per le famiglie sono due le nuove offerte 5G con velocità fino a 2 Gbps:

TIM Advance 5G proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD

proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD TIM Advance 5G Top proposta a partire da 49,99 Euro/mese con 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco.

Con l’ultima offerta è possibile acquistare il nuovo Samsung S10 5G a 10 Euro/mese (con anticipo 199 Euro) e con l’App TIMGAMES – inclusa fino a dicembre 2019 – trasfomarlo in una console con il gamepad.

Per la clientela business TIM propone l’offerta Senza Limiti 5G che viene proposta a partire da 60 Euro/mese per i nuovi clienti e prevede minuti e SMS illimitati – anche dall’Italia in Europa e verso 16 destinazioni extra UE*-, 100 GB, mail e chat illimitate, roaming anche internazionale con chiamate e SMS illimitati oltre a 5GB nelle 16 destinazioni extra UE.

L’azienda offrirà inoltre il roaming 5G in sei Paesi iniziando entro luglio con Austria, Gran Bretagna, Svizzera, per proseguire successivamente con Spagna, Germania ed Emirati Arabi.