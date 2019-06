Xiaomi Mi Mix 3 5G sbarca in Italia

Lanciato al MWC 2019 ad inizio anno, Xiaomi Mi Mix 3 5G ha lavorato con i principali partner in tutto il mondo con l’unico obiettivo di accelerare la disponibilità di massa anche in Europa. Dopo essere approdato ad inizio maggio in Svizzera, il terminale futuristico della casa cinese approda finalmente anche in Italia.

Come ormai noto, Mi MIX 3 5G è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 e dal modem X50 con transceiver integrato e soluzione RF front-end di Qualcomm Technologies. Le prestazioni del singolo core sono fino al 45% più veloci, un grande salto di qualità rispetto alla generazione precedente, mentre la GPU Qualcomm Adreno 640 garantisce, a detta del produttore, prestazioni superiori del 20%, rispetto alla generazione precedente.

Il processore Qualcomm Hexagon 690 raddoppia il numero dei processori vettoriali e inserisce un acceleratore tensor di ultima generazione, ottenendo prestazioni AI fino a tre volte più veloci con il motore Qualcom AI di quarta generazione.

Per supportare applicazioni che richiedono alti livelli di prestazioni del dispositivo per lunghi periodi di tempo, come i giochi multi-player avanzati, Xiaomi ha anche sviluppato un sistema di raffreddamento ibrido altamente avanzato per il Mi MIX 3 5G basato su materiale termico Rogers HeatSORB, che crea un effetto di cambiamento di fase che cattura rapidamente il calore generato dal dispositivo in scenari impegnativi e ritarda gli aumenti di temperatura. Poi, un tubo di calore passivo composto da sei strati di grafite disperde il calore ad una velocità tre volte più veloce di una tipica lastra a doppia grafite.

A livello multimediale Mi MIX 3 5G eredita la stessa doppia fotocamera AI del modello standard, quindi con un sensore da 12MP, che tra le altre include le funzionalità video slow motion a 960 fps. Per i selfie, Mi MIX 3 5G offre una configurazione a doppia fotocamera da 24MP + 2MP, che sfrutta al meglio il sensore IMX576 di Sony per catturare maggiori dettagli.

Mi MIX 3 5G è il primo smartphone della società compatibile con le reti 5G. Integra il modem Qualcomm Snapdragon X50 5G, grazie al quale il terminale può collegarsi ai segnali sub-6 GHz capaci di velocità di classe gigabit. Alimentato dal sistema di raffreddamento ibrido di nuova concezione Qualcomm Snapdragon 855 SoC, Mi MIX 3 5G è in grado di sostenere prestazioni di picco prolungate.

Con l’arrivo dell’era 5G, Xiaomi si dice pronta a estendere il proprio sforzo a fianco dei numerosi partner e vettori per portare tale supporto in tutto il mondo, con l’obiettivo di portare innovazione e tecnologia a tutta l’utenza.

Xiaomi Mi Mix 3 è disponibile anche su Amazon direttamente a questo indirizzo, partire da 398 euro. La versione di Mi MIX 3 5G è ora disponibile nei negozi online e offline di Vodafone Italia, così come nella piattaforma di e-commerce di Xiaomi mi.com a 699,90 euro.

Nel pomeiggio Xiaomi presenterà 4 nuovi prodotti in Italia. Macitynet ve li mostrerà dal vivo entro la serata.