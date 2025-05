Il browser che sogna al posto nostro, altro che pecore elettriche

C’è qualcosa di poetico in questa metamorfosi digitale che stiamo vivendo, come se Internet fosse una città mitologica presa da un racconto di HP Lovercraft che cambia pelle sotto i nostri occhi grazie all’intelligenza artificiale. I browser, che per decenni sono stati i nostri fedeli compagni di esplorazione, si stanno trasformando in qualcosa di completamente diverso: da umili navicelle digitali a sofisticati maggiordomi automatici. È un paradosso degno di un umorista piuttosto crudele: proprio mentre il web tradizionale muore soffocato da contenuti mediocri e algoritmi voraci, finalmente nascono nuovi modi di viverlo, che potrebbero salvarlo o seppellirlo definitivamente.

A dirla tutta, i numeri raccontano una storia di morte e devastazione accelerata: 1,5 miliardi di persone vedono già le AI Overviews di Google ogni mese, mentre i publisher come Business Insider licenziano il 21% dello staff lamentando “cali di traffico estremi, fuori dal nostro controllo”. È in questo scenario di rovine digitali che emerge una nuova generazione di browser con un’ambizione folle e immaginifica: non limitarsi a mostrarci il web, ma viverlo al posto nostro.

La rivoluzione degli agenti digitali

Prendiamo Opera Neon, lanciato come “primo browser completamente agentico”, promette di interpretare le nostre intenzioni e tradurle in azioni concrete. Non più la fatica di compilare moduli o confrontare prezzi: il browser lo fa per noi, anche quando siamo offline. L’AI integrata può “creare giochi, siti web, righe di codice” e perfino “continuare a lavorare su una macchina virtuale nel cloud” mentre noi ci dedichiamo ad altro.

È una festa della delega tecnologica organizzata attorno a tre pilastri fondamentali: Chat, Do e Make. Vediamoli. Chat: conversare con il web in linguaggio naturale, chiedendo informazioni come faremmo con un amico esperto. Do: delegare compiti concreti come prenotazioni, acquisti e ricerche, con il “Browser Operator” che può “prenotare hotel, acquistare prodotti e compilare form”. Make: la funzione più visionaria, che permette di creare contenuti complessi semplicemente descrivendo quello che vogliamo.

Ma Opera non è sola in questa danza dell’automazione. The Browser Company ha abbandonato Arc per concentrarsi su Dia, un browser “completamente fondato sull’intelligenza artificiale”, mentre Perplexity sviluppa Comet e persino OpenAI lavora segretamente al suo browser. È come se improvvisamente tutti avessero capito che il futuro non è migliorare la navigazione, ma sostituirla.

La risposta dei giganti

Google, con il suo Chrome che detiene “oltre il 66% delle preferenze globali”, non sta a guardare. Adesso Gemini viene integrato direttamente nel browser Chrome, trasformando la navigazione in una conversazione continua. L’assistente AI può così leggere pagine in tempo reale, suggerire azioni e offrire assistenza personalizzata basata sul contesto.

Ma c’è una differenza sostanziale: mentre Chrome aggiunge l’AI a un’esperienza consolidata, i nuovi browser la pongono al centro di tutto. ChatGPT ha già “più di 250 milioni di utenti mensili attivi” solo su mobile, dimostrando che le persone sono pronte per interfacce completamente diverse. È di fatto la nascita di un nuovo utente digitale.

Stiamo infatti assistendo a una trasformazione antropologica: da esploratori digitali a passeggeri di agenti artificiali. L’utente del futuro non naviga più, ordina. Non cerca informazioni, esprime intenzioni in linguaggio naturale. Non clicca, delega.

È una metamorfosi che tocca il cuore stesso del nostro rapporto con la conoscenza. Dalle SERP con i loro link blu siamo passati alle risposte dirette, dalla ricerca manuale all’automazione predittiva. Ma cosa succede quando perdiamo l’abitudine di “andare” su Internet? Quando dimentichiamo il piacere della scoperta casuale, della serendipità digitale? Si perde qualcosa? E quanto?

I rischi del sogno

Questa automazione che potremmo definire solo come dionisiaca nasconde paradossi inquietanti. Opera parla già di “premium subscription product”, il che significa pagare per far lavorare un software al posto nostro, su una piattaforma che già ci bombarda di pubblicità e tracciamenti. Dovremo anche comprare un biglietto per far partire un sogno che potrebbe trasformarsi in un attimo in un incubo.

C’è poi il rischio dello “scivolamento dell’intenzione”: quando l’AI interpreta male i nostri desideri, le conseguenze possono essere costose e imbarazzanti. Come sottolineano i critici, cosa succede se “la prenotazione di un volo con coincidenze sbagliate” diventa realtà? Siamo abituati all’idea che il computer non possa sbagliare, perché è una macchina probabilistica: come per la calcolatrice, ci aspettiamo che le operazioni diano dei risultati corretti. E se invece prenota i voli sbagliati?

Web 4.0 o fine del web?

I visionari di Opera chiamano questo futuro con l’AI Web 4.0, un ecosistema evoluto dove il browser “giocherà un ruolo critico”. È uno scenario affascinante e inquietante: Internet come grande cervello collettivo dove gli agenti AI ballano la loro danza Azteca, persi in riti dionisiaci segreti e invisibili, mediando tra intenzione umana e azione digitale. O, magari, sostituendo la loro, di intenzione, alla nostra.

Ma c’è un paradosso finale che merita un’altra riflessione: stiamo salvando il web distruggendo la navigazione tradizionale? Stiamo uccidendo lo spirito apollineo del bordeggiare per questo vecchio mare, che ci era tanto caro? Per pigrizia cancelliamo l’infinito potenziale del dolce caso, sostituendolo con la probabilità delle reti neurali? Quando gli agenti intelligenti navigheranno per noi, cosa rimarrà da scoprire? Forse la risposta sta nell’accettare che il futuro di Internet non è nel sapere dove andare, ma nel saper sognare dove vorremmo essere.

Nel 2025 ci sono più browser AI in sviluppo che negli ultimi dieci anni messi assieme. È il segno che siamo davanti a una trasformazione epocale, non a un semplice aggiornamento tecnologico. La domanda non è se siamo pronti, ma se vogliamo davvero smettere di essere navigatori per diventare sognatori digitali.