Calcolatrice iPhone, come convertire al volo qualsiasi unità di misura

Con iPadOS 18 è finalmente arrivata la Calcolatrice su iPad, che fa cose incredibili; ma anche quella su iPhone ha fatto importanti progressi. Ne avevamo parlato poco dopo l’annuncio di iOS 18, quando facevamo notare come in un sol colpo fossero state aggiunte quattro importanti funzioni all’app di Apple rendendola di fatto molto più potente.

Ci riferiamo alle note matematiche tramite cui poter creare e utilizzare le variabili o tracciare grafici delle equazioni e risolvere equazioni matematiche, alla cronologia dei calcoli e alla possibilità di orientare in verticale la calcolatrice scientifica, agevolando così l’utilizzo di questa funzione anche nella posizione più naturale del telefono.

La quarta funzione introdotta riguarda la conversione delle unità e abbiamo pensato di dedicarle un approfondimento, sia per elencare tutte le cose che può fare al momento della stesura di questo articolo, sia per spiegare come usarla a chi fino ad ora non sapeva neppure che esistesse.

Come attivare la Conversione Unità sulla Calcolatrice di iPhone

Innanzitutto, come vi si accede? Dopo aver aperto l’app di Apple, cliccate in basso a sinistra sull’icona stilizzata della calcolatrice.

Se non siete degli habitué dell’app, probabilmente la modalità Basilare sarà quella in cui vi trovate, e quindi quella selezionata al momento dell’apertura di questa schermata.

Da qui potete passare alla Scientifica oppure alle nuove Note matematiche.

Potete però anche attivare l’interruttore Converti, che è quel che ci interessa in questo articolo.

A questo punto, sempre se non ci avete mai messo mano prima, l’area superiore, quella dedicata ai risultati, verrà suddivisa in due parti, puntando sulle valute EUR (Euro) e USD (dollaro statunitense).

Cliccando su uno o sull’altro e digitando poi il valore desiderato attraverso i numeri della tastiera, potrete ottenere al volo la conversione di queste due monete.

Cosa può fare la funzione Converti della Calcolatrice su iPhone

Il bello però arriva adesso. Perché cliccando sul simbolo ⇕ sulla destra di una valuta o dell’altra, potete modificare l’unità della misura e selezionare una delle tantissime disponibili.

Per facilitare il compito Apple le ha già raggruppate per categoria, e per ciascuna di queste trovate un elenco davvero corposo di possibili unità di misura.

Si va dalle conversioni più comuni a quelle specifiche per alcuni settori, come la conversione dei “cucchiai” e “cucchiaini” che possiamo ad esempio trovare tra le indicazioni delle ricette in cucina o alla misurazione della lunghezza in anni luce per gli studenti di fisica, astronomia e scienze spaziali.

Nel momento della stesura di questo articolo sui nostri iPhone è installato iOS 18.4.1 e con questa versione del sistema operativo Apple mette a disposizione le seguenti unità di misura:

Angolo

Grado

Microarcosecondo

Microradiante

Milliarcosecondo

Milliradiante

Primo d’arco

Radiante

Secondo d’arco

Area

Acro

Ara

Centimetro quadrato

Chilometro quadrato

Decaro

Ettaro

Iarda quadrata

Metro quadrato

Miglio quadrato

Millimetro quadrato

Piede quadrato

Pollice quadrato

Stremma

Valuta

baht thailandese

balboa panamense

birr etiope

bolívar venezuelano

boliviano

cedi ghanese

colón costaricano

córdoba nicaraguense

corona ceca

corona danese

corona islandese

corona norvegese

corona svedese

dinaro algerino

dinaro del Bahrein

dinaro giordano

dinaro iracheno

dinaro kuwaitiano

dinaro libico

dinaro macedone

dinaro serbo

dinaro tunisino

dirham degli Emirati Arabi Uniti

dirham marocchino

dollaro australiano

dollaro canadese

dollaro dei Caraibi orientali

dollaro del Belize

dollaro del Brunei

dollaro del Suriname

dollaro della Guyana

dollaro delle Bahamas

dollaro delle Bermuda

dollaro delle Figi

dollaro delle Isole Cayman

dollaro delle Isole Salomone

dollaro di Barbados

dollaro di Hong Kong

dollaro di Singapore

dollaro di Trinidad e Tobago

dollaro giamaicano

dollaro namibiano

dollaro neozelandese

dollaro statunitense

dong vietnamita

dram armeno

euro

fiorino ungherese

franco CFA BCEAO

franco CFA BEAC

franco CFP

franco svizzero

gourde haitiano

grivnia ucraina

guaraní paraguayano

kip laotiano

kyat di Myanmar

lek albanese

lempira hounduregna

leu moldavo

leu rumeno

lev bulgaro

lira libanese

lira siriana

lira turca

manat azero

naira nigeriana

nakfa eritreo

nuovo dollaro taiwanese

nuovo siclo israeliano

pataca di Macao

peso argentino

peso cileno

peso colombiano

peso cubano

peso dominicano

peso filippino

peso messicano

peso uruguayano

quetzal guatemalteco

rand sudafricano

real brasiliano

rial iraniano

rial omanita

rial qatariano

riel cambogiano

ringgit malese

riyal saudita

rublo bielorusso

rublo russo

rupia delle Seychelles

rupia di Sri Lanka

rupia indiana

rupia indonesiana

rupia mauriziana

rupia nepalese

rupia pakistana

sol peruviano

sterlina britannica

sterlina delle Falkland

sterlina di Gibilterra

sterlina di Sant’Elena

sterlina egiziana

sterlina sudanese

sum uzbeco

taka bangladese

tenge kazako

won sudcoreano

yen giapponese

yuan cinese

zloty polacco

Dati

Bit

Byte

Gibibyte

Gigabyte

Kibibyte

Kilobyte

Mebibyte

Megabyte

Pepibyte

Petabyte

Tebibyte

Terabyte

Energia

Caloria

Chilocaloria

Chilojoule

Chilowattora

Erg

Joule

Newton metro

Piede per libbra

Unità termica britannica

Forza

Chilogrammo forza

Dina

Libbra forza

Newton

Poundal

Carburante

Cilometro al litro

Gallone per 100 miglia

Litro per 100 chilometri

Miglio per gallone

Lunghezza

Anno luce

Centimetro

Chilometro

Decimetro

Iarda

Metro

Miglio

Miglio nautico

Millimetro

Parsec

Piede

Pollice

Unità astronomica

Potenza

BTU al minuto

Cavallo vapore

Chilowatt

Watt

Pressione

Atmosfera

Bar

Chilopascal

Libbra per pollice quadrato

Pascal

Pollice di mercurio

Torr

Velocità

Chilometro orario

Metro al secondo

Miglio orario

Nodo

Piede al secondo

Temperatura

Celsius

Fahrenheit

Kelvin

Tempo

Anno

Giorno

Microsecondo

Millisecondo

Minuto

Nanosecondo

Ora

Secondo

Settimana

Volume

Centilitro

Centimetro cubo

Cucchiaino

Cucchiaio

Dramma liquida

Gallone

Gallone (Regno Unito)

Litro

Metro cubo

Millilitro

Oncia liquida

Oncia liquida (Regno Unito)

Piede cubo

Pinta

Quarto

Quarto (Regno Unito)

Tazza

Peso

Chilogrammo

Dramma

Grammo

Libbra

Milligrammo

Oncia

Slug

Stone

Tonnellata corta

Tonnellata lunga

Tonnellata metrica

