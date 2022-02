Il Browser Opera ora accetta le emoji negli URL

Il browser Opera ora accetta le emoji come URL (la sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di un sito web). È quindi possibile accedere a un sito semplicemente digitando nella barra degli indirizzi dei simboli come ad esempio: 🎂🎵 oppure 🌈🚀👽) senza bisogno di digitare altre lettere o estensioni. La funzione in questione è attiva nell’ultima versione del browser.

Il sistema si basa su Yat, azienda che si occupa di NFT e che permette di “diventare titolari” di una combinazione di emoji. Il sistema può essere sfruttato per reindirizzare l’utente verso un sito web; inserendo ad esempio le emoji 🌈🚀👽 in Opera il browser ci reindirizza verso la pagina web di Kesha, cantautrice, attrice e attivista statunitense.

Finora era possibile inserire una sequenza di emoji seguita dall’estensione “.y.at” per accedere a un sito, ma quest’ultima non è più necessaria su Opera. Anche altri artisti come Lil Wayne o Steve Aoki consentono di usare questo sistema per reindirizzare gli utenti a loro siti ed è facile immaginare che altri ancora offriranno questa possibilità se la funzionalità verrà adottata da altri browser.

Gli sviluppatori di Opera in un comunicato riferiscono che questa novità è “un buon modo per gli utenti di potersi esprimere in modo diverso”. Un portavoce dell’azienda evidenzia che la funzione porta un po’ di novità nei collegamenti web, cambiamenti molto poco dalla loro creazione, circa trent’anni fa. Secondo Opera, il sistema in questione “È nuovo, più facile e più divertente”. Staremo a vedere….