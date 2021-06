I migliori libri per capire le blockchain (e gli NFT)

Non c’è un momento in cui non si incontri un articolo o un post, o magari un tweet, che parla di Non Fungible Token (NFT), di criptovalute, di Bitcoin, di blockchain. Ma di cosa parliamo quando parliamo di queste cose?

I discorsi sono complessi e i livelli molteplici, perché si parla di tecnologia, ma anche di economia e di società. Sono opportunità di guadagno ma sono anche sviluppi che cambieranno per sempre il modo nel quale trattiamo il decentramento delle tecnologie e il denaro. O forse lo hanno già cambiato, perché a quanto pare queste nuove tecnologie sono decisamente una realtà tangibile del nostro tempo. Vediamo nei libri che seguono di cosa si parla.

Token non fungibili: Guida introduttiva sul commercio d’Arte Digitale NFT sulla Blockchain

Cominciamo subito dall’ultimo argomento, quello più “caldo” e di cronaca: Alessandro Mondelli in questo veloce e rapido libro ci spiega cosa sono i token non fungibili, come si usano per il commercio dell’arte digitale e in quale rapporto stanno con la blockchain. Attenzione, dovrete avere una conoscenza degli argomenti sottostanti, che potrete farvi con i libri che seguono, ma volevamo anticipare questo perché è un po’ il punto di arrivo di quel che sta succedendo al giorno d’oggi in questo ambito.

Capire Blockchain: La guida in italiano per comprendere la tecnologia dietro Bitcoin e molte altre applicazioni che rivoluzionerà il futuro di Internet

Partiamo dai fondamentali. Cominciamo con questo libro di Lorenzo Foti che spiega quali sono i fondamentali per chiarire il significato di blockchain: cos’è, cosa fa, come funziona. Il libro è di tre anni fa ma riesce a toccare una serie di argomenti e spiegazioni tecnologiche che sono ancora assolutamente aggiornate. La cosa più importante comunque è semplice: la blockchain non sono i bitcoin, anzi casomai è vero il contrario. I bitcoin sono un possibile uso della blockchain. Qui sono spiegati anche gli altri.

Blockchain. Tecnologia e applicazioni per il business

Con questo libro di Gianluca Chiap, Jacopo Ranalli e Raffaele Bianchi analizzano un aspetto fondamentale delle blockchain: la loro possibile applicazione per il business. Smontando una serie di miti e svelando le imprecisioni che la stampa porta avanti sui registri notarili digitali, il libro dei tre autori spiega quali sono le possibili applicazioni per il business facendo riferimento non solo ai grandi player dell’economia ma anche alle piccole e medie imprese italiane. Lo scopo è fornire una chiave di interpretazione e applicativa di questa tecnologia che sta creando un mondo totalmente decentralizzato. Quali i rischi? E quali le opportunità?

Il Futuro del Valore: Blockchain, Cryptoasset e Finanza Decentralizzata

Questo di Pasquale Sorgentone è una spece di best seller del settore. Il libro sulla blockchain che affronta gli aspetti degli asset cripto e della finanza decentralizzata è arrivato alla seconda edizione perché tocca i vari casi di uso possibile, spiegando la tecnologia che c’è dietro e le implicazioni che spesso ancora non si sono capite né previste. Ci sono le sfaccettature tecniche, economiche, di politica monetaria e finanziaria, ma anche organizzative, di compliance, normative, politiche e sociali. Il libro è enorme ed estremamente completo, tocca tutti gli aspetti nazionali e internazionali del tema e permette di gettare una luce sul futuro del valore.

Da Zero alla Luna. La Blockchain: quando, come, perché sta cambiando il mondo

Il libro di Gian Luca Comandini non è un tascabile. Non è un pamphlet. Non è un lungo articolo di giornale. invece, è una delle trattazioni più articolate e complete sul fenomeno blockchain anche da un punto di vista storico, e ne spiega i risvolti tecnologici, economici e sociali. Soprattutto, il libro permette anche a un neofita di comprendere la tecnologia blockchain e tutte le sue applicazioni teoriche e pratiche, scoprire i progetti nati in questi anni e avere a disposizione una vera e propria guida che lo aiuti a districarsi nei meandri dell’evoluzione tecnologica che stiamo vivendo.

BLOCKCHAIN 2021: Impara facilmente tutto l’indispensabile su Blockchain, Bitcoin, Ethereum e Finanza Decentralizzata. Scopri vantaggi, differenze, miti e applicazioni sul mondo delle Criptovalute

Il titolo è sicuramente urlato e il libro di Nathan Real è complesso anche se breve. Ma è molto completo. L’autore, trader professionista americano, spiega il funzionamento dei libri mastri digitali in maniera facile e comprensibile, con buoni esempi, figli di un utilitarismo neopragmatico americano che aiuta a capire la struttura e il funzionamento del sistema, con difficoltà crescenti. Orientato soprattutto agli aspetti economici, il lavoro di Real è utile a chi vuole fare trading online.

