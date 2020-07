iPhone 12 includerà di serie un cavo in nylon intrecciato da USB-C a Lightning?

L’iPhone 12 dovrebbe integrare di serie nella confezione un cavo da USB‑C a Lightning in nylon intrecciato. Ad affermalo è una foto di ChargerLAB apparsa su Weibo e ritwittata da diversi utenti.

Nella foto si vede un cavo di ricarica/sincronizzazione da USB‑C a Lightning che sembra essere realizzato in nylon intrecciato anziché il tradizionale cavo standard di serie con gli iPhone. Cavi di questo tipo sono in vendita da tempo da produttori di terze parti ma non sono mai stati offerti direttamente da Apple. Cavi con resistente struttura in nylon intrecciato sono proposti da mophie, Native Union e altri produttori ancora.

Come è facile immaginare, il rivestimento in nylon intrecciato non solo è piacevole al tatto ma consente di proteggere il cavo dall’usura; sono più resistenti e non temono l’usura quotidiana. Il cavo visibile nella foto diffusa su Weibo appare simile al tradizionale cavo da USB‑C a Lightning offerto da Apple ma la guaina anziché bianca appare con una colorazione bianco/grigia.

ChargerLAB – che in passato ha condiviso indiscrezioni che si sono in seguito rivelate corrette – riferisce che il cavo è lungo 1,05m, quasi come l’attuale cavo da USB‑C a Lightning; per quanto riguarda lo spessore, il cavo intrecciato misura 3,04mm, quindi leggermente più spesso dell’attuale cavo. Test hanno confermato che si tratta ovviamente di un cavo certificato MFi (“Made for iPhone”), utilizzabile collegato a una porta USB‑C o Thunderbolt 3 (USB‑C) e ricaricare velocemente i dispositivi che supportano questa funzionalità. Oltre al “design”, cambiano anche i contatti argentati, ora con finiture che prevedono la rodiatura e il bagno di rutenio, creando una migliore protezione contro l’usura e la corrosione.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. TRutto quello che è emerso finora sugli iPnone 12 5G è riassunto in questo articolo.