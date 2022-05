Il discorso di commiato di Tim Cook alla Gallaudet University

Come anticipato ad aprile, il CEO di Apple, Tim Cook, ha pronunciato il discorso di commiato alla Gallaudet University, ente formativo di Washington D.C specializzato nell’insegnamento a sordomuti, sordociechi e studenti con problemi di udito in generale, unico ente al mondo nel quale studenti non udenti o ipoudenti vivono e studiano in due lingue, nella lingua americana dei segni e in inglese.

Nel suo discorso, Cook ha riferito ai laureandi che il suo consiglio è dare maggiore peso ai valori nel corso della vita.

“Cosa serve per costruire un futuro che porti un senso di realizzazione?”, ha detto Cook. “Nessuno può rispondere a questa domanda, compreso me. Non c’è nessuna funzionalità dell’iPhone che possa essere di aiuto. L’IA (intelligenza artificiale, ndr) è utile ma non è così speciale. Ho comunque un importante consiglio che mi sento di indicare, così importante che è l’unico che condividerò oggi ed è questo: qualunque cosa facciate, fatela tenendo conto dei vostri valori”.

Cook ha spiegato ancora che la finalità di Apple è stata sempre quella di creare tecnologia in grado di impreziosire la vita delle persone, riferendo ancora che l’azienda da lui guidata può raggiungere questo obiettivo solo con un’attenzione incessante sui propri valori, rendendo ad esempio le sue tecnologie accessibili a tutti, lavorando per fare in modo che la privacy costituisca un diritto fondamentale e tenendo conto della propria responsabilità ambientale. Il filmato con tutto il discorso per intero è visibile su YouTube.

L’idea di invitare Cook alla Gallaudet University è arrivata dopo la vittoria come miglior film di CODA agli Oscar (distribuito e trasmesso su Apple TV+), con Toy Kotsur primo sordomuto premiato nella storia degli Oscar nella categoria “Best Supporting Actor”.

Apple ha collaborato con la Gallaudet University, creando mappe e guide che aiutano gli studienti a scoprire attività, imprese e organizzazioni che accolgono, valorizzano e mettono al primo posto la comunità sorda e le lingue dei segni. CooK ha riferito che la collaborazione con l’Università per fornire tecnologia assistiva e borse di studio agli studenti.

Nel 2020 il CEO di Apple ha tenuto il discorso di commiato ai laureandi della Ohio State University. Nel 2015, Tim Cook aveva pronunciato il discorso di apertura all’università Bocconi di Milano e il discorso di commiato per i laureati della George Washington University. Nel 2016 il CEO di Apple Tim Cook ha tenuto un discorso ai laureandi del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 2018 ha tenuto il discorso alla cerimonia di laurea della Duke University, e nel 2019 il discorso di commiato ai laureandi dell’Università Tulane.