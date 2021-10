Il film Hotel Transylvania 4 è in arrivo su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque. Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Nell’attesa dell’ultimo capitolo Hotel Transylvania 4, gli abbonati Prime potranno trovare la serie tv o il film giusto da vedere tra le novità di ottobre di Amazon Prime Video, tantissime in questa prima parte dell’autunno 2021. Tra queste, ci sono alcuni titoli molto attesi dagli spettatori, come le novità assolute “So cosa hai fatto”, le seconde stagioni di “The Walking Dead: World Beyond” e “Motherland: Fort Salem”, oltre che i film in esclusiva “Anni da cane”, “Justin Bieber: Our World” e “Welcome to the Blumhouse”.

