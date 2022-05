Il Mac mini diventa portabile con la custodia RLSOCO

C’è un modo sicuro ed efficace per portarsi il Mac ovunque: la custodia RLE-848S di RLSOCO. Si tratta di una borsa semi-rigida all’interno della quale è possibile custodire il computer e tutti gli accessori, tastiera inclusa, in modo da poterlo trasportare in sicurezza dove si vuole un pò come si faceva con il primo Mac compatto con schermo da 9″: qui però dovete avere un monitor, un TV, un proiettore nel luogo di destinazione.

In questo modo è possibile usare lo stesso potente computer sia a casa che a lavoro, creando semplicemente delle postazioni dove è già disponibile un monitor e poco altro. All’interno della custodia infatti c’è spazio per poter contenere il caricabatterie, il mouse e perfino una tastiera, come la Magic Keyboard di Apple lunga 28 centimetri o l’equivalente di Logitech, tenendoli separati e protetti, in modo da evitare che i movimenti durante il trasporto possano farli urtare tra loro.

E’ realizzata in EVA ad alta densità e in poliestere 1680D impermeabile, in modo da proteggere il contenuto non solo da urti e graffi ma anche da piccole cadute. All’interno c’è un alloggiamento costruito a misura del Mac mini e dotato di cinghia per tenerlo ben fermo prevenendo le vibrazioni.

E’ inoltre presente un separatore con alcuni elastici dove è possibile bloccare cavi, hub e altri accessori, e al lato opposto, quello subito sotto il coperchio, c’è un’ampia tasca a rete dove si possono depositare altri piccoli accessori come penne, schede di memoria e simili.

Eventualmente il vano per Mac mini e mouse può essere rimosso, trasformando questa custodia in una pratica borsetta porta-accessori da impiegare per altri utilizzi. Completa il tutto una maniglia con impugnatura in silicone che ne rende più salta la presa e una doppia cerniera con sistema di protezione per prevenire l’apertura accidentale.

L’idea come dicevamo è quello di rendere più facilmente trasportabile il Mac mini, in modo da poterne sfruttare a pieno tutta la potenza collegandolo a qualsiasi monitor o TV (a lavoro, in albergo, eccetera) e usandolo per l’intrattenimento, lo studio e il lavoro.

La custodia RLSOCO RLE-848S misura circa 31 x 24 x 7,5 centimetri e pesa intorno ai 600 grammi. Se volete acquistarla, la trovate in vendita su Amazon a 44,99 euro.