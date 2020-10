Il MagSafe di iPhone 12 funziona anche con alcuni smartphone Android

Il nuovo MagSafe di Apple per iPhone, presentato contestualmente all’annuncio dei nuovi iPhone 12, non è compatibile solo con gli smartphone della Mela ma anche con alcuni smartphone Android.

Dotato di una serie di magneti attorno alla bobina di ricarica wireless dell’iPhone, il MagSafe può connettersi magneticamente ai nuovi iPhone 12 e fornire potenza fino a 15 W. Trattandosi di un dispositivo certificato Qi, MagSafe è in grado non solo di ricaricare gli iPhone ma anche alcuni dispositivo Android ala potenza standard di 7.5 W.

Diversi YouTuber hanno verificato questa possibilità. Lo youtuber ZolloYech lo ha collegato ad un Google Pixel 5 in un suo recente video di presentazione che potete vedere qui di seguito a partire dal minuto 4.35.

La stessa accoppiata è stata brevemente mostrata da MKBHD in suo recente video di unboxing dei nuovi iPhone 12 e MagSafe, a partire dal minuto 10.35, come potete vedere qui di seguito.

L’aspetto più interessante sembra il fatto che il MagSafe di iPhone sia in grado di allinearsi alla perfezione anche sul retro del Pixel 5 di Google, restando saldamente ancorato allo smartphone Android.

Ovviamente ci sono molte opzioni di ricarica wireless sul mercato per gli utenti Android: a meno che non ci innamori dell’estetica del MagSafe o di non possedere anche un iPhone, probabilmente chi utilizza uno smartphone Android sarà poco incentivato ad acquistare il MagSafe per il suo telefono, soprattutto se è alla ricerca di una velocità di ricarica più elevata.

Questa gradita compatibilità però potrebbe spianare al strada ad una produzione di alternative al MagSafe compatibili sia con iPhone sia con smartphone Android, magari con costi più contenuti o con caratteristiche differenti, in grado di soddisfare le esigenze di un parco utenti ancora più vasto.

Per chi volesse approfondire, tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote, MagSafe incluso, del 13 ottobre è riassunto qui.