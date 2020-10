Jony Ive lavorerà per Airbnb sulla progettazione di futuri servizi

Airbnb – il portale che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare – si è assicurata la collaborazione dell’ex Chief Design Officer di Apple, Jony Ive, e i servizi della sua azienda, LoveFrom, per assistenza nella progettazione di futuri prodotti e servizi.

A riferirlo è Airbnb stessa in un post sul blog aziendale firmato dal CEO, Brian Chesky, spiegando che Ive lavorerà su “prodotti e servizi” di nuova generazione come consulente di design. A quanto pare l’ex CDO di Apple riporterà direttamente a Chesky e collaborerà su iniziative di design con il CEO nell’ambito di quello che è stato definito un “rapporto pluriennale”.

“Jony ci aiuterà anche nel continuare a far crescere il nostro team di design interno, a suo parere uno dei migliori al mondo”, scrive Chesky. “So che è particolarmente entusiasta di una relazione che si evolverà arrivando a una profonda collaborazione con il nostro team creativo”.

Il sito The Information riferisce che Ive e Chesky si conoscono da anni. Ive ha contribuito alla creazione del logo di Airbnb nel 2014, e Chesky ha stilato nel 2015 la biografia di Ive per il settimanale Time in un articolo con l’elenco delle personalità più influenti.

Airbnb ha comunicato ai dipendenti che l’attuale chief chief design officer, Alex Schleifer, lascerà il suo incarico per un ruolo part-time.

Dopo aver passato quasi trent’anni in Apple, Ive ha lasciato la Mela nel 2019 per creare una azienda di design indipendente, LoveFrom, che offre consulenza anche a Apple su vari progetti.

Se volete saperne di più di Jonathan Ive, Macitynet ha decine di articoli che riassumono il suo lavoro, parlano delle sue interviste e permettono così di farsi un quadro di chi è stato e di chi sarà anche in futuro Jonathan Ive.