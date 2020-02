Il mistero dei puntini nascosti all’interno dei Mac Pro

Conosciamo praticamente tutti i dettagli tecnici del Mac Pro 2019 e anche della variante rack ma del tutto nuova è la scoperta di un utente per quanto riguarda le schede di espansione PCIe. Su queste, infatti, sono presenti dei puntini alla fine dell’asta metallica o meglio, la linguetta, che permette di inserire le schede negli slot, motivo per il quale finora questi puntini non erano stati notati.

Diversi utenti segnalano che la posizione dei puntini in questione cambia da scheda a scheda e da Mac Pro a Mac Pro. La loro disposizione cambia sui due lati della linguetta, permettendo di ottenere una quantità di combinazioni piuttosto elevata. Non è sicuramente un sistema Braille, perché questo richiederebbe punti in rilievo da interpretare con il tatto, e anche codice Morse giacché questo richiede non solo punti ma anche linee. Potrebbe essere un codice binario, ma non è chiaro a cosa fanno riferimento questi presunti codici.

Giacché su ogni scheda e su ogni Mac Pro i puntini in questione sembrano essere disposti in modo diverso, potrebbe trattarsi di riferimenti univoci associati a ciascun computer: forse una rappresentazione che consente di risalire al numero seriale del computer? C’è anche ci ipotizza possa trattarsi di elementi utili in fase di assemblaggio delle macchine per identificare determinati lotti di produzione e segnali che indicano il superamento di determinati test.

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Trovate tutte le notizie sui nuovi Mac Pro in questa sezione del nostro sito. Invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da questa pagina.