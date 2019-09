A IFA 2019 Skullcandy Crusher ANC le cuffie diverse da qualsiasi cosa abbiate mai sentito

A pochi giorni dal lancio degli auricolari wireless Sesh, in occasione di IFA 2019 sono state presentate Skullcandy Crusher ANC l’ultima proposta del costruttore per l’audio immersivo, dedicato agli utenti che richiedono riproduzione di qualità ed elevata potenza. Il motto di Skullcandy è Music You Can Feel, letteralmente Musica che puoi sentire, un gioco di parole che richiama sia l’ascolto sia la sensazione fisica della musica riprodotta con potenza e bassi viscerali, caratteristiche che contraddistinguono queste cuffie.

Con una leva posta su un padiglione è infatti possibile regolare la potenza dei bassi. Impostata al minimo si ottiene una riproduzione con tutte le tonalità equilibrate, con bassi che vanno via via crescendo di potenza fino al massimo in cui ogni tonalità bassa fa vibrare le cuffie trasmettendo le vibrazione alle orecchie e alla testa dell’utente. L’effetto è sorprendente ed è in grado di intrigare tutti coloro che amano generi musicali e brani in cui i bassi dominano, in ogni caso grazie alla regolazione manuale è possibile sempre tonare all’ascolto tradizionale.

Skullcandy Crusher ANC deve il suo nome anche alla presenza della cancellazione attiva del rumore. La funzione può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento toccando il padiglione sinistro delle cuffie, oppure tramite un tasto dedicato. In questo modo è possibile escludere i rumori esterni per concentrarsi sulla musica e sull’ascolto, oppure disattivare la cancellazione del rumore per parlare con una persona o ascoltare quello che ci sta intorno.

Per rendere l’esperienza di ascolto unica e ottimizzata per l’orecchio di qualsiasi utente, Skullcandy collabora con Audiodo. L’app abbinata effettua un test di ascolto e in tre minuti crea un profilo audio personalizzato per il nostro udito. Il profilo viene poi memorizzato nelle cuffie per offrire sempre una riproduzione ottimale delle tonalità alte, medie e basse, permettendo un ascolto ad hoc con musica, film, video su Internet e qualsiasi altra fonte desiderata dall’utente, anche quando invece dello smartphone abbiniamo le cuffie al computer, al televisore, al tablet e così via.

Le prime impressioni di ascolto di Skullcandy Crusher ANC a IFA 2019 sono decisamente positive. La cancellazione del rumore fa il suo dovere, le cuffie sono ben costruite e comode da indossare, la potenza dei bassi regolabili è una cosa da provare di persona. Data di disponibilità, prezzo e tutti i dettagli tecnici saranno svelati tra pochi giorni.

Tutti gli articoli di Macitynet dedicati ai prodotti Skullcandy sono disponibili da questa pagina. Invece per tutte le novità di IFA 2019 è disponibile questa sezione dedicata.