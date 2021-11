iPhone X USB-C è all’asta su eBay a prezzo folle

Apple dovrebbe fare al più presto un iPhone con connettore USB-C: è il primo pensiero che viene in mente osservando l’asta su eBay per un iPhone X prototipo, modificato dallo studente di robotica Ken Pillonel che ha rimosso il tradizionale connettore Lightning sostituendolo con il più versatile e universale USB-C.

L’asta termina l’11 novembre, quindi c’è ancora tempo per rialzi controfferte, ma nel momento in cui scriviamo ha già raggiunto 173 offerte e il ragguardevole (folle) prezzo di oltre 100.000 dollari, oltre 86.000 euro. Una somma a dir poco esagerata per mettere le mani su quello che Pillonel definisce giustamente come il primo iPhone con porta USB-C disponibile per il pubblico.

Questo perché non ci sono dubbi che Apple abbia già realizzato e sperimentato un iPhone USB-C nei suoi laboratori ma non ne ha ancora presentato uno, mentre altre soluzioni fai da te precedenti non sono state proposte in vendita.

Ma il prezzo raggiunto nell’asta su eBay risulta ancora più spropositato tenendo presenti le numerose condizioni limitanti che il venditore impone al futuro acquirente che si aggiudicherà il primo iPhone USB-C all’asta. Infatti chiunque abbia intenzione di partecipare a questa folle gara al rialzo deve essere disposto ad accettare di non ripristinare, aggiornare o resettare il terminale. Non solo: non dovrà aprire il dispositivo e nemmeno utilizzarlo come smartphone principale per l’uso quotidiano.

Considerando che l’asta ha già superato i 100.000 dollari, fa un certo effetto rilevare che nella scatola non ci saranno accessori e nient’altro che il terminale, una dotazione persino inferiore a quella di serie di Apple. L’unico extra incluso è una telefonata di 30 minuti con lo studente che lo ha creato, che si rende disponibile per rispondere a qualsiasi domanda da parte dell’acquirente.

Come dicevamo, visto il prezzo e la smania di avere un iPhone USB-C, Apple dovrebbe farne subito almeno uno. C’è di buono che l’intraprendente Ken Pillonel potrà investire la ragguardevole somma, sempre che l’asta vada a buon fine, per completare gli studi.

Nel frattempo iPhone 13 spinge le vendite di Apple negli smartphone sia in Europa che in USA. Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 13 Pro, quella di iPhone 13 Pro Max, infine anche di iPhone 13 da questa pagina.