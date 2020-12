Il proiettore BenQ W2700i ha Android TV certificata Google e 4K XPR con HDR

Benq ha lanciato in queste settimane e reso disponibile sul mercato italiano tre modelli di proiettori, tra i quali spicca BenQ W2700i, pensati per la smart home e integrati con Android TV. Dotati di risoluzione autentica 4K HDR (con tecnologia XPR), questi dispositivi offrono una soluzione ad ogni tipo di esigenza di intrattenimento domestico, dando accesso a tutti i film, spettacoli, sport, musica e giochi di Google Play. Includono inoltre la proiezione wireless per Mac e Windows, contenuti esclusivi a misura di bambino con l’app Familand che seleziona i contenuti presenti su Youtube.

I videoproiettori Smart BenQ (ricordiamo che TK850i e TH685i si affiancano in questo a W2700i) integrano ufficialmente Android TV certificata da Google. Android TV consente di accedere a tutti i contenuti desiderati su Google Play Store, dalla ultime serie TV, ai film, agli sport, ai giochi, alle foto, senza doversi collegare a un cavo.

A bordo di W2700i troviamo la tecnologia CinematicColor e la luminosità premium di 2000 Lumen.

Android TV certificata, Play Store e tecnologie di visione

Lo streaming illimitato su grande schermo, la possibilità di usufruirne in una stanza ben illuminata e la comodità dell’utilizzo hands-free fanno dei videoproiettori smart home BenQ integrati con Android TV la migliore esperienza Android TV oggi disponibile, oltre che la soluzione migliore per il divertimento di tutta la famiglia.

– Android TV certificato da Google e Google Play Store con oltre 5.000 delle ultime app Android, film, programmi TV, sport in diretta, notizie, giochi, musica e altro ancora. Sempre e ovunque, su tutti i tuoi dispositivi, c’è qualcosa che tutti possono amare.

– Accesso all’app Amazon Prime Video con un solo pulsante per vedere gli esclusivi originali Amazon Prime e una vasta collezione di film e spettacoli 4K.

La risoluzione 4K UHD (Ultra-HD) 3840×2160 è quattro volte il numero di pixel di 1080p FHD (full HD) ottenuti con un sistema XPR, una matrice full HD ed una frequenza di 240 Hz. Con 8,3 milioni di pixel distinti per ogni fotogramma, W2700i riduce al minimo la sfocatura e visualizza video nitidi e chiari. Il proiettore utilizza la tecnologia DLP (chip) a DMD singolo di nuova generazione da 0,47 pollici

– Tecnologia CinematicColor che utilizza colori ottimali per creare immagini accurate e migliorate. L’ampissimo spazio colore DCI-P3 della tecnologia CinematicColor (che copre uno spettro visibile superiore rispetto alla Rec. 709), l’alto rapporto di contrasto ANSI e la calibrazione certificata ISFccc assicurano incredibili prestazioni visive e offrono immagini dettagliate, nitide e precise per accompagnare la tua esperienza di cinema professionale. BenQ raggiunge il 95% dell’ampissimo spazio di colore DCI-P3, coprendo uno spettro visibile più ampio della Rec. 709. Grazie al DCI-P3, W2700i è in grado di riprodurre la qualità cinematografica con una precisa e ampia fedeltà dei colori, così come sono stati filmati dai registi.



La mappatura dei colori migliorata della tecnologia Cinematic Color DCI-P3 BenQ dà vita a immagini mozzafiato con colori realistici, regolati automaticamente per riflettere i toni naturali durante la visione dei film Blu-ray 4K DCI-P3.

– Fedeltà del colore alla prima accensione grazie alla calibrazione in fabbrica

W2700i garantisce una copertura Rec.709 del 100% con Delta E <3: ogni videoproiettore è testato e regolato per offrire una precisa temperatura del colore D65, gamma, livelli di nero e bianco, grigi neutri, color tracking RGBCMY, tonalità, saturazione, luminosità e uscita basati su ITU-R Rec. 709. Tutti i dati vengono quindi compilati in un rapporto di calibrazione di fabbrica individuale. Grazie all’integrazione della calibrazione visiva certificata ISFccc dell’Imaging Science Foundation, le prestazioni di immagini e colori possono essere personalizzate per qualsiasi situazione, assieme alle modalità di bilanciamento della luce per il giorno e la notte.

Ottimizzata per la proiezione, l’esclusiva tecnologia HDR-PRO di BenQ migliora i contenuti 4K HDR con una maggiore gamma di contrasto attraverso una mappatura dei toni migliorata per dettagli da Blu-ray 4K e contenuti in streaming.

Modalità D.Cinema: colori ad ampio raggio e dettagli nei film che utilizzano il 100% della gamma cromatica Rec.709 per mostrare i migliori contenuti SDR in un confortevole ambiente AV domestico.

Modalità HDR: (Ampia gamma di colori abilitata) Guarda film Blu-ray 4K HDR e riproduci in streaming contenuti HLG con il massimo contrasto dinamico e una riproduzione fedele dei colori con la tecnologia HDR-PRO e la gamma di colori DCI-P3 (copertura del colore DCI-P3 fino al 95%).

Framerate cinematografico 24P: W2700i supporta la riproduzione a 24 fotogrammi al secondo (fps) per un’esperienza visiva autentica. I contenuti HD vengono visualizzati senza vibrazioni in modalità HDR, in modo che i tuoi filmati 4K possano essere visualizzati con il flusso corretto, senza pulldown che distorcano la riproduzione del video sorgente.

Ottiche di precisione ottimizzate per 4K completamente in vetro a 10 elementi: il sistema ottico 4K utilizza vetro di altissima qualità con una serie di lenti di precisione a 10 elementi e 8 gruppi per consentire una maggiore penetrazione della luce per un’intensità 4K di lunga durata con prestazioni cromatiche, chiarezza e nitidezza mozzafiato su tutto lo schermo.

W2700i è dotato di uno zoom 1,3X a ottica corta, con regolazione verticale dell’ottica e installazione senza problemi.: il sistema di zoom del proiettore W2700i si regola automaticamente per seguire le regolazioni della messa a fuoco, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo.

Facile aggiornamento 4K * da un videoproiettore BenQ 1080p: W2700i offre una regolazione verticale dell’ottica del 10% per adattarsi perfettamente a qualsiasi stanza con diverse distanze e altezze di proiezione. Inoltre, lo zoom 1,3X offre un’ampia gamma di distanze di proiezione per flessibilità di installazione con diverse opzioni di montaggio e posizionamento. È facile passare da un videoproiettore BenQ 1080p esistente (sono citati i modelli BenQ W1070, W1090, W1110 e W2000) al proiettore 4K W2700i utilizzando lo stesso supporto da soffitto senza la necessità di ricalcolare le dimensioni dello schermo e la distanza di proiezione.

Keystone verticale automatica per una configurazione semplice con un allineamento perfetto

Annullando l’effetto trapezio causato dal posizionamento fuori centro del videoproiettore, la funzione keystone verticale regola l’immagine rendendola perfettamente quadrata. La correzione keystone rende più semplice la proiezione di immagini allineate da molte posizioni.

Porta USB Type-A 3.0 per trasferimento veloce in grado di trasferire dati fino a 5 Gbit/s, circa 10 volte più veloce dello standard USB 2.0. Nel proiettore è integrato il lettore multimediale USB per la riproduzione senza cavi direttamente da chiavette e dischi rimovibili senza bisogno di cavi. I file supportati includono video, audio e immagini. A bordo troviamo 2 ingressi HDMI 2.0 con HDCP 2.2 (possibile collegare dispositivi esterni compatibili Netflix).

Aggiornamenti firmware facili: la capacità di aggiornamento via USB di W2700i mantiene il funzionamento al massimo dell’efficienza con il firmware più recente, offrendo sia un semplice funzionamento che una facile manutenzione.

Infine la componente più stupefacente del nuovo proiettore Benq: 1699 Euro Iva compresa se acquistato direttamente nel sito del produttore.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo a questa pagina del sito di Benq.