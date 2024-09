Il proiettore ESHINY SA200 vi mette stelle e aurora boreale in camera

Pubblicità

Ecco un buon modo per trasformare un momento in famiglia in una occasione speciale: acquistando il proiettore ESHINY SA200 attualmente in promozione avete infatti modo di decorare le pareti di casa in un click, aggiungendo quell’atmosfera magica che può fare la differenza in più occasioni.

Immaginiamo ad esempio il momento della favola della buonanotte che questo proiettore vi farà raccontare sotto una simulazione di un cielo stellato o di un’aurora boreale in corso. Nella cameretta dei bambini, normalmente a lume di lampada, potete far “esplodere” un tripudio di luci colorate sulle pareti, aggiungendo quel tocco di magia per rendere il momento unico e indimenticabile.

Si potrebbe ad esempio usarlo anche mentre si guarda un film in salotto, aggiungendo luci e colori alle pareti circostanti normalmente bianche o al buio. Una buona idea potrebbe essere quella di posizionarlo dietro il TV, in direzione della parete, creando così un movimento di colori che apparirà come un bagliore intorno al televisore.

Sono tante le occasioni in cui luci e colori alla parete possono trasformare l’ambiente in cui viene posizionato il proiettore, comprese feste di compleanno e altre occasioni speciali.

Dal telecomando incluso in confezione è possibile controllare non solo l’accensione e lo spegnimento ma anche il tipo di effetto, la luminosità e i colori, eventualmente impostando anche un timer per far sì che si spenga automaticamente dopo un certo periodo di funzionamento (comodo se ad esempio si vuole lasciare in camera dei bambini per farli addormentare sotto un cielo stellato).

La proiezione – si legge sulla scheda tecnica – è ottimale su pareti fino a 10 metri di distanza. Ad alimentarlo c’è una batteria da 4.000 mAh ma si può anche collegare il cavetto microUSB ad un alimentatore a parete in modo da non essere vincolati dall’autonomia della batteria.

Per quanto riguarda infine le dimensioni, il proiettore ha una forma cilindrica con un diametro di 8,5 centimetri e una lunghezza di quasi 8 centimetri. Peso complessivo intorno ai 370 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 42 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 40% andando a spendere intorno ai 25 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

