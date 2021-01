Il prossimo iPad economico avrà il design di iPad Air 3, mentre iPad Pro 2021 rimarrà lo stesso

Un nuovo rapporto derivante dalla catena di approvvigionamento farebbe luce sui prossimi tablet di casa Apple, attesi per questo 2021. Le novità principali riguarderebbero il design del prossimo iPad economico, il modello entry level, mentre iPad Pro 2021 potrebbe rimanere pressoché identico dal punto di vista estetico.

A portare alla luce il rapporto è il sito Macotakara, che sottolinea come l’iPad entry-level di nona generazione adotterà un design simile all’attuale iPad Air 3. Nessuna modifica, invece, dovrebbe colpire il design del prossimo iPad Pro.

L’anno scorso Apple ha introdotto un nuovo iPad Air di quarta generazione con un design simile all’iPad Pro. Il rapporto di oggi, tuttavia, afferma che l’iPad entry-level sdi questo 2021 presenterà un design simile all’iPad Air di terza generazione, originariamente introdotto nel 2019.

Il nuovo iPad di nona generazione avrebbe, presumibilmente, lo stesso display da 10,2 pollici dell’ottava generazione, ma sarebbe significativamente più sottile e leggero:

Secondo un fornitore cinese, il prossimo iPad (9a generazione) sarà probabilmente basato sull’iPad Air (3a generazione). La dimensione del display rimarrà la stessa dell’iPad (8a generazione) da 10,2 pollici, ma lo spessore sarà molto più sottile a 6,3 mm e il peso sarà ridotto a 460 g.

Fonti affermano che continuerà a utilizzare Touch ID, porta Lightning, display a laminazione completa, rivestimento antiriflesso, display P3 e True Tone.

Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’iPad Pro atteso per quest’anno, Macotakara afferma che il design fisico rimarrà lo stesso, ma che le prestazioni del processore della serie A all’interno “potrebbero essere notevolmente migliorate”. Il rapporto non fa menzione della presunta transizione dell’iPad Pro alla tecnologia dello schermo a mini-LED.

La tempistica per il rilascio del nuovo iPad di nona generazione non è chiara, ma dato che il modello di ottava generazione è stato introdotto solo lo scorso autunno, è facile prevedere un aggiornamento proprio per l’autunno di quest’anno. Secondo altri rapporti, invece, iPad Pro potrebbe essere aggiornato già in questo trimestre.