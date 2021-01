Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security, da Xiaomi smart display e camera di sicurezza domestica

Al fianco dei nuovi Redmi 9T e Redmi Note 9T, Xiaomi presenta anche Mi Smart Clock, un altoparlante intelligente con display a colori da 3,97 pollici, e Mi 360° Home Security, una camera per la sicurezza domestica. Ecco di che si tratta.

Quanto al Mi Smart Clock, si tratta di un altoparlante intelligente che consentirà, tra le altre, di riprodurre video in streaming da dispositivi di sicurezza compatibili, fungendo dunque da estensione del sistema di sicurezza della propria abitazione, con supporto di connettività per dispositivi IoT. Quando connesso alla Mi 360° Security, gli utenti potranno tramite il display smart controllare i propri figli, animali domestici e anche ciò che accade dentro la propria abitazione quando si è fuori casa.

Mi Smart Clock funziona anche come sveglia smart, e rende il risveglio al mattino più indolore, con l’allarme Sunrise, che aumenta gradualmente la luminosità del display e il suono dell’allarme. Il dispositivo, offre Google Assistant integrato e microfoni a lungo raggio, così da poter controllare i propri dispositivi intelligenti presenti in casa. Grazie a Mi Clock, gli utenti potranno anche riprodurre musica in streaming dal proprio smartphone, tablet o altri dispositivi intelligenti, utilizzando Chromecast.

Offre un display a colori da 3,97 pollici e un’ampia gamma di controlli intelligenti e

funzioni, anche grazie ad un display personalizzabile, dove visualizzare informazioni come l’ora, il meteo, il calendario e foto digitali.

Quanto alla Mi 360 Home Security, si tratta di una camera per la sicurezza domestica, che offre una risoluzione fino a 2K, in grado di offrire dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione. Offre modalità AI per il rilevamento umano, potendo riconoscere una sagoma umana, catturare il momento e informare gli utenti tramite notifiche con tanto di brevi clip video. Quando non in uso, gli utenti possono richiedere alla telecamera di ruotare verso l’interno tramite l’app Mi Home, aggiungendo un ulteriore livello di protezione della privacy.

La camera gode di un doppio microfono con cancellazione del rumore che riduce

rumori di sottofondo per produrre un audio nitido e garantire una comunicazione chiara.

A livello di connettività gode di Bluetooth integrato, e supporto per connessione Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Mi 360° Home Security.

La camera supporta anche il controllo vocale a mani libere con Google Assistant e Amazon Alexa.

Xiaomi Mi Smart Clock sarà disponibile in Italia a partire da marzo al prezzo di 59,99 euro. Anche Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro sarà disponibile in Italia a partire da marzo allo stesso prezzo.