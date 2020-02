Il prossimo top di gamma LG potrebbe essere il V60, non il G9

Tutti aspettavano LG G9 invece probabilmente arriverà LG V60 Thinq. Se fino ad oggi le release di smartphone LG somigliavano, sotto certi aspetti, ad orologi svizzeri, la scaletta di lancio di quest’anno potrebbe essere leggermente diversa dalle aspettative. Se è vero, infatti, che il produttore ci ha abituati al rilascio di un dispositivo della serie G al Mobile World Congress alla fine di febbraio, e di uno appartenente alla serie V in autunno,m quest’anno le cose potrebbero andare diversamente. Non solo perché LG è stato tra i primi colossi IT ad annunciare che non parteciperà a MWC 2020 per timori legati al coronavirus.

E’ il noto leaker Evan Blass, che risulta essere spesso una garanzia quando si parla di indiscrezioni pre lancio, a rivelare le prossime mosse di LG. Lo stesso, infatti, ha pubblicato le immagini promozionali che suggeriscono che il dispositivo che molti hanno pensato essere LG G9 sia in realtà il V60 ThinQ. Questo vuol dire che il prossimo smartphone che LG rilascerà al pubblico potrebbe non essere il G9, ma proprio questo terminale della serie V.

Le stesse indiscrezioni rivelano anche alcune presunte caratteristiche tecniche del terminale, come la presenza di quattro telecamere posteriori, quattro microfoni, un jack per cuffie, e una batteria da 5.000 mAh.

Voci precedenti avevano anche ipotizzato la presenza di uno schermo più grande, compreso tra 6,7 ​​e 6,9 ​​pollici, con la fotocamera selfie alloggiata all’interno di un piccolo notch frontale. Ancora, si prevede che lo smartphone utilizzi il processore Snapdragon 865, con possibili varianti 5G, mentre potrebbe non fare apparizione il sistema di controllo tramite gestures apprezzato su LG G8.

Ad ogni modo, quale che sia il terminale presto sul mercato, sicuramente questo V60 non sarà presente sul palco del prossimo MWC 2020, considerando che la società ha già ufficializzato la sua assenza, per via del coronaviorus. E’ facile, però, che LG si attrezzi per svelare il dispositivo in qualche evento separato, magari su YouTube, come ha intenzione di fare Sony, assente dal MWC per lo stesso motivo.

