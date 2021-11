Per il Black Friday Apple arrivano carte regalo fino a 200 euro

Apple ha presentato oggi il suo programma di sconti per il Black Friday 2021 e il Cyber ​​Monday. Come negli anni precedenti, Apple regalerà gift card Apple Store fino a 200 euro, con acquisti idonei dei modelli di iPhone, AirPods, Mac e iPad.

Le offerte dell’Apple Store sono valide dal 26 al 29 novembre. Come al solito, l’offerta del Black Friday di Apple non offre sconti diretti, ma solo gift card. C’è da dire, però, che è possibile ottenere carte regalo fino a 200 euro.

E così, per chiunque acquisterà da Apple, nel periodo di promozione, un iPhone 12, iPhone 12 mini e iPhone SE otterrà una carta regalo Apple Store da 50 euro. Invece, riceveranno una carta regalo Apple Store che vale fino a 75 euro, chiunque acquisterà un paio di AirPods (di 2ª e 3ª generazione), AirPods Pro e AirPods Max.

Ancora, per chi acquisterà un Apple Watch SE e Apple Watch Series 3 riceverà una carta regalo Apple Store da 50 euro. Per quanto concerne iPad, invece, è prevista una carta regalo Apple Store da 100 euro per chi acquista un iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9″, mentre per Mac l’offerta arriva ad essere ancora più ricca. Ed infatti, oltre alla carta regalo di 100 per chi acquista un Macbook o un Mac mini idoneo, c’è pure una carta da 200 euro con iMac da 27″.

Anche Apple TV 4K e Apple TV HD danno diritto ad una carta regalo da 50 euro, mentre il marchio Beats offre una carta regalo Apple Store che vale fino a 50 euro, con l’acquisto di. Studio3 Wireless, Solo3 Wireless. Ultima offerta riguarda gli accessori, che danno diritto ad una carta regalo Apple Store che vale fino a 50 euro, se si acquista una Apple Pencil (2ª generazione), Smart Keyboard Folio, alimentatore duo MagSafe, AirTag in confezione da 4 e Magic Keyboard.