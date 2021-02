Il test rapido Covid per smartphone attende l’approvazione in USA

I test rapidi per COVID-19 sono diventati un segno distintivo fondamentale nella battaglia contro la pandemia. Sfortunatamente, per essere sottoposti a questi test è attualmente necessario spostarsi in clinica o in uno dei tanti siti appositi. Qualcosa potrebbe presto cambiare.

Kroger Health ha annunciato che ha in programma di ottenere l’approvazione della FDA per il primo test rapido dell’antigene COVID-19 abilitato per smartphone. Secondo un comunicato stampa, i pazienti si somministreranno da soli il tampone nasale, completando un test rapido dell’antigene. Successivamente, i pazienti eseguiranno la scansione del test rapido utilizzando l’app sul proprio iPhone e, utilizzando la tecnologia di intelligenza artificiale (IA), l’app fornirà i risultati «In pochi secondi», secondo quanto dichiarato dalla società.

Ciò che l’app mira a fare è rimuovere ogni dubbio sui risultati effettivi del test utilizzando l’IA per determinare correttamente la posizione della linea dei risultati. Nei test rapidi dell’antigene COVID-19, la presenza e la posizione di una linea in diverse aree determina se il paziente risulta positivo o negativo al COVID-19; con questo sistema alcuni pazienti potrebbero interpretare erroneamente la linea in vista, portando a una errata comprensione di quale sia effettivamente il risultato.

In conformità con la legge degli Stati Uniti, l’app condividerà automaticamente i risultati con le unità sanitarie pubbliche appropriate e si atterrà a tutte le norme e regolamenti HIPAA. La speranza è che questo nuovo test Covid per smartphone aumenti il ​​numero di persone che possono sottoporsi a test con un livello di precisione più elevato.

Il nuovo test è in attesa dell’approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) e i risultati della sperimentazione clinica presentati all’agenzia mostrano che il test ha il «93% di accuratezza positiva e il 99% di accuratezza negativa rispetto ai test PCR ad alta sensibilità, autorizzati per uso di emergenza».

