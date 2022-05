Il visore AR/VR Apple mostrato ai dirigenti di alto livello

I dirigenti di Apple hanno avuto modo di vedere in anteprima il visore per la Realtà Mista / Realtà Aumentata della Mela di cui si parla da tempo, segno che lo sviluppo del dispositivo in questione ha raggiunto uno stadio avanzato.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che il consiglio di amministrazione di Apple è composto da otto consiglieri indipendenti, dall’amministratore delegato Tim Cook, e che si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Una versione del dispositivo in lavorazione nei laboratori sarebbe stata mostrata ai membri del CDA nell’ambito dell’ultimo incontro. Nelle ultime settimane, Apple avrebbe intensificato lo sviluppo di rOS, abbreviazione di reality operating system, il presunto sistema operativo che la Mela dovrebbe sfruttare per il nuovo visore. I progressi in questione, e la dimostrazione fatta ai membri del consiglio, lasciano immaginare che la presentazione ufficiale sia ormai questione di mesi.

Il visore è utilizzabile per mostrare sia elementi virtuali, sia realtà aumentata, un dispositivo del tutto nuovo per le Mela dopo l’ingresso nel mondo degli smartwatch con l’Apple Watch nel 2015, segnandoil debutto di Apple in settori sostanzialmente nuovi, uno dei quali al momento dominato da Facebook con la piattaforma Meta.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe intenzione di presentare il nuovo prodotto entro fine anno o al massimo per l’inizio del 2023. Una possibile introduzione potrebbe avvenire nel corso dell’imminente WWDC (Worldwide Developers Conference) di giugno ma problematiche dell’ultimo momento, faranno in modo che – almeno per ora – non si parli di questa novità all’evento per sviluppatori.

Il visore sfrutta processori avanzati, alla stregua di quelli visti sugli ultimi Mac, e schermi ad altissima risoluzione. L’azienda mira ad un prodotto in grado di offrire esperienze AR/VR ma anche su futuri occhiali specifici per la Realtà Aumentata, nome in codice N421, questi ultimi previsti entro questo decennio, con funzionalità che permetteranno di sovrapporre informazioni digitali alle immagini del mondo reale. L’attuale dispositivo, nome in codice N301, è in sviluppo dal 2015.

