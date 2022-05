Final Cut Pro, Apple promette cambiamenti dopo lamentele di montatori video

Apple ha risposto a una lettera aperta che era stata inviata da montatori video e filmaker professionisti, impegnandosi a integrare nell’applicazione di montaggio video nuove funzionalità.

Ad aprile di quest’anno, alcuni professionisti hanno firmato una lettera aperta per chiedere a Apple di fare di più per promuovere la sua piattaforma di video editing nei settori della TV e dell’industria cinematografica, così come di integrare nuove funzionalità.

Apple ha ora ufficialmente risposto. “La comunità dei creativi è sempre stata molto importante per Apple, e vi siamo grati per il vostro feedback”, si legge nella replica, spiegando che l’azienda per il futuro prevede di mettere a disposizione alcune caratteristiche richieste, riconoscendo la necessità di lavorare al fianco dei video editor per supportare film e progetti televisivi.

Apple ha riferito ancora dell’arrivo di certificazioni specifiche per i professionisti del video, in arrivo a maggio. Ha intenzione inoltre di istituire un panel di esperti del settore entro l’estate, offrire maggiori contenuti e workshop con più frequenza, dedicati a film ed eventi televisivi.

Non sono indicati dettagli sulle novitè in arrivo, ma una delle richieste è avere a disposiione funzionalitù più collaborative (multiutenye), modellate su ciò che permette di fare l’ultimo DaVinci Resolve.

Apple ha aggiornato ad aprile Final Cut Pro, offrendo – tra le altre cose – prestazioni di riproduzione e grafica ottimizzate per i chip M1 Max e M1 Ultra sul nuovo Mac Studio e vari miglioramenti in termini di stabilità.